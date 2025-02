Gigafelújítás a vidék legendás romtemplománál: milliárdokba kerül csak a tervezés + Fotók

A KÖZTI Zrt. kapta a megbízást a Zsámbéki Öregtemplom és környezetének felújítására, amelynek köszönhetően a premontrei rend szerzetesei visszaköltözhetnek a templom közvetlen közelébe. Az új rendház megtervezése mellett a projekt része egy turisztikai fejlesztés is, amely interaktív kiállítást és konferenciatermet foglal magában.

A Zsámbéki Önkormányzat 2023 tavaszán írt ki tervpályázatot az Öregtemplom és környezetének felújítására, amelyre 22 pályamű érkezett. A győztes a KÖZTI lett, amely a közelmúltban lezárult közbeszerzési eljárás után 1,1 milliárd forintos keretből dolgozhatja ki a fejlesztés terveit - írta a Magyar Építők. Az Öregtemplom és a premontrei kolostor 1220 körül épült, és a közép-európai klasszikus gótika egyik legszebb, legalább részben megmaradt emléke.

A fejlesztés központi eleme a premontrei rend szerzeteseinek visszaköltözése, amelyet egy új rendház felépítése tesz lehetővé. Az épület az egykori kolostor romjai felett vagy azokkal szoros kapcsolatban készülhet el, a történelmi kövek felhasználásával. A rendházban szerzetesi szobák, munkatermek és vendégszobák kapnak helyet, valamint biztosítják a klauzúra, vagyis a külvilágtól elzárt szerzetesi élettér kialakítását is.

A beruházás része egy látogatóközpont megvalósítása is, amely bemutatja a premontrei rend és a zsámbéki templom történetét. Az interaktív és digitális technológiákkal felszerelt kiállítás mellett egy 120-180 fő befogadására alkalmas konferenciatermet is kialakítanak. A projekt keretében a jelenlegi kőtár anyagát is elhelyezik, amelyet a visszaépítés során nem használnak fel.

A tervek szerint a fejlesztés után az öregtemplom évente közel 60 ezer látogatót fogadhat, ezzel növelve Zsámbék kulturális és turisztikai vonzerejét.