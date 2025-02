Brutális fogás a Dunán: több mint egy méteres süllőt emelt ki a szerencsés pecás + fotók

Nem mindennapi zsákmány akadt Trexler Tamás horgára a napokban a Dunán: egy 102 centiméteres 12,5-13 kilós süllőt sikerült kikapnia a folyóból. A Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége Facebook-oldalán gratulált a szerencsés és kitartó horgásznak.

"A kitartás diadala, a Duna mindig megjutalmazza azon horgászokat akik tesznek a sikerért!" - indította posztját a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége. A szervezet Facebook-oldalán beszámolt az óriási horgászszerencséről: Tamás még a múlt héten, február 13-án, egy napsütéses, hideg napon szállt csónakba, és több helyen is próbálkozott, mire rátalált a gigahalra.

Eleinte kisebb süllők akadtak a horogra, majd egy óvatos pöccintés jelezte, hogy valami nagyobb lapul a mélyben. A fárasztás során először azt hitte, egy kisebb példány akadt meg, ám amikor a víz felszínén megcsillant a hatalmas ragadozó, már tudta: ez egy életre szóló fogás.

A süllő végül a csónakba került, ám mérete miatt a merítőszákba alig fért bele. A régi mechanikus mérleg is alig bírta a kapitális fogást, amely még Tamás korábbi, 12,3 kilós rekordját is felülmúlta. A horgász szerint a Duna még rejt nagy példányokat – és idén már több 70-90 centis süllőt is sikerült kifognia.

„Vigyázzunk rájuk!” – üzeni Tamás, aki szerint a kitartó horgászatot a Duna mindig megjutalmazza.