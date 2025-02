Szívszorító videón: így mentették ki a damilba keveredett hattyút a Fertő-tavon

Nem mindennapi felvételt rögztettek a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai. Egy szerencsétlenül járt hattyú vergődött a part közelében, a lába egy damilban akadt el. Videón a speciális mentés!

A minap osztotta meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park közösségi oldalán az alábbi videót, amin egy szerencsétlenül járt hattyú megmentését rögzítették. A szerencsétlen vízimadár lába egy damilban akadt el. Ahogy a természetvédelmi terület honlapján írják, a bütykös hattyú egyre gyakoribb vendég a Fertő-tónál is, a hófehér vízimadár ugyanis az elmúlt 30 évben benépesítette a Kárpát medence vizes élőhelyeit, sokfelé költ, beleértve néhány lakott területen található holtágat vagy mesterséges tavacskát is.

Fészkelőhelyein jól tűri az emberi jelenlétet, és a téli hónapokban gyakran nagy csapatokban időzik olyan zavart helyeken is, ahol etetik az emberek. Vonuló madár, de jellemzően néhány száz kilométeres területen belül marad éveken át. "Növényevő, de a fiókás családok többnyire szívesen elfogadják a táplálékot az emberektől, ez is hozzájárul a fiókák sikeres felneveléséhez"- írták róla, majd megjegyezték, a bütykös hatyú vonulását színes gyűrűs jelölésekkel követik nyomon, ezért gyakran láthatóak gyűrűs példányaik is.

Videón a speciális mentés: