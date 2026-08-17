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Gazdaság

Némileg erősödött reggel a forint

MTI
2026. augusztus 17. 07:21

Mérsékelten drágult a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró 362,83 forinton állt 7 órakor, alacsonyabban a péntek esti 362,87 forintnál. A dollár jegyzése 313,35 forintról 313,22 forintra csökkent, a svájci franké pedig 386,12 forintról 386 forintra süllyedt.

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Az eurót 1,1584 dolláron jegyezték a péntek késő délutáni 1,1581 dollár után.
Címlapkép: Getty Images
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