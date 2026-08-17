A szélsőséges nyári időjárás és a folyók alacsony vízállása egyértelművé tette, hogy a magyar energiarendszernek több lábon kell állnia.
Némileg erősödött reggel a forint
Mérsékelten drágult a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró 362,83 forinton állt 7 órakor, alacsonyabban a péntek esti 362,87 forintnál. A dollár jegyzése 313,35 forintról 313,22 forintra csökkent, a svájci franké pedig 386,12 forintról 386 forintra süllyedt.
Az eurót 1,1584 dolláron jegyezték a péntek késő délutáni 1,1581 dollár után.
Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, miközben gőzerővel zajlik a paksi hűtést biztosító mederátalakítás. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal.
Péntek délelőtt több fontos funkció akadozott a Revolutnál:
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak
A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia-konszern vezérigazgatója egy vállalati hírportálnak adott csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a magyarországi kormányváltás nem akasztotta meg a munkálatokat.
Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kilátások nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
Júniusban az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva - közölte a KSH.
Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.