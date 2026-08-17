Megállíthatatlanul száguld a magyar sztárpapír: éves maximumon zárt a hazai óriás

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 530,45 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 150 552,70 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában felidézte: a pénteki kereskedésben ismét megdőlt a rekord, ezúttal 151 ezer pont közelébe kapaszkodott fel a hazai részvényindex.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul a 30 napos mozgóátlag jelent támaszt 46 023 forintnál, letörése esetén az 50 napos mozgóátlag lehet a következő kapaszkodó, amely jelenleg 45 307 forintnál van, míg felül 46 279 forintnál látható ellenállás.

Az OTP-részvények ára pénteken 290 forinttal, 0,63 százalékkal, 46 050 forintra csökkent, forgalmuk 7,2 milliárd forintot tett ki.

A Mol tovább emelkedett, a következő ellenállási szint 5 ezer forintnál húzódik, míg erős támasz 4880 forintnál látható. A Mol pénteken 92 forinttal, 1,89 százalékkal éves maximumára, 4960 forintra erősödött, 4,7 milliárd forintos forgalomban.

A Richter visszatért a 13 010 forintos ellenállási szinthez, felette 13 240 forintnál adódna a következő akadály, míg támasz 12 640 forintnál húzódik. A Richter-papírok árfolyama pénteken 200 forinttal, 1,56 százalékkal, 13 000 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,0 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján változatlanul 2626 forintnál húzódik támasz, míg a 30 napos mozgóátlag jelenti az első ellenállást 2673 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama pénteken nem változott, 2630 forint maradt, forgalma 909,2 millió forint volt.