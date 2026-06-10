Iránykereséssel nyithat a tőzsde: ezt várják ma a befektetők a magyar piacon

Iránykereséssel nyithat szerdán a Budapesti Értéktőzsde az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 337,77 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 133 372,63 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában az 50 napos mozgóátlag jelent ellenállást 40 918 forintnál, míg támasz 40 135 forintnál húzódik. Kedden az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,1 százalékkal 40 330 forintra esett, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 3900 forintos támasz alatt zárt, szignifikáns letörésénél a következő támasz 3822 forintnál, míg ellenállás 3996 forintnál látható. Az előző nap a Mol 44 forinttal, 1,12 százalékkal 3892 forintra csökkent 1,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 11 855 forintos támasz alatt zárt, a következő szint 11 670 forintnál látható, ellenállás pedig 12 040 forintnál. Kedden a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,47 százalékkal 11 840 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom ismét a 2736 forintos ellenállást támadja, felette 2800 forintnál adódhat a következő szint, míg támasz 2625 forintnál látható. Céláremelés érkezett a Magyar Telekom részvényeire: az MBH Bank 2047 forintról 2384 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlás változatlanul semleges. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 86 forinttal, 3,25 százalékkal 2736 forintra erősödött, forgalma 2,4 milliárd forint volt.