Pont kerülhet az Erasmus-vita végére: csak így járhatnak jól a magyar diákok

Külön alku jöhet az Erasmusról, ugyanis elvileg már csak néhány kérdésben kell megállapodni a 2022 végén felfüggesztett diákcsere program ügyében – írja a Népszava.

A modellt váltó egyetemek diákjai ősztől elbúcsúzhatnak az Erasmus+ programtól, ha a kormánynak záros határidőn belül nem sikerül megállapodnia az Európai Bizottsággal (EB) és a tagállamokkal a felsőoktatási intézményeket irányító alapítványi kuratóriumok átalakításáról – emlékeztet a lap. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyetemek túlnyomó többsége eddig nem érezte meg a tiltást, mivel érvényben voltak a korábban megkötött hosszú távú szerződéseik az EU-val. Idén szeptembertől azonban ezek kifutnak, így létfontosságú lenne a megállapodás.

A lap információi szerint ez már nincs messze, ugyanis már csak néhány kérdésben hiányzik a megállapodás az Európai Bizottsággal. Ezek közül a legfontosabb azt tartalmazná, hogy milyen szempontok alapján válasszák ki a kuratóriumi tagokat. Az EU székhelyén most a magyar kormányra várnak, hogy további konkrét törvényjavaslatokkal álljon elő az összeférhetetlenség megszüntetésére. A lap azt is írja, hogy megfigyelők szerint az uniós diákcsere programról azért is lehetne viszonylag hamar és a pénzügyi csomagról leválasztva, külön megállapodni, mert egy tiltás feloldásával járna, nem pedig befagyasztott források felszabadításával.