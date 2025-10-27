Magyarország kifejezetten jól teljesít a kiterjesztett munkaerőpiacon, a foglalkoztatottság kihasználatlansága nálunk mindössze 6,3 százalék.
Egymillió forint ütheti a közszolgák markát – de csak a leggyorsabbak járnak jól
Társadalmi egyeztetésre került a közszolgáknak szánt, évente akár egymillió forintos otthontámogatásról szóló törvénytervezet. A cél a közfeladatot ellátók anyagi elismerése – de a jogosultak köre pontosan szabályozott, írja a HVG.
A kormány hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthontámogatásról szóló törvénytervezetet, amely évente legfeljebb nettó egymillió forintos támogatást biztosítana a közszolgál számára. A jogszabályt november 4-ig lehet véleményezni a kormányzati honlapon.
A dokumentum szerint a támogatást „a közfeladatok ellátása és közszolgáltatások nyújtása terén foglalkoztatottak széles köre számára, munkájuk és áldozatuk elismeréseként” vezetik be. A támogatásra alanyi jogon lehet majd jelentkezni, de a kormány tagjai, államtitkárok, miniszterek és önkéntes tartalékos katonák nem lesznek jogosultak rá.
A nettó egymillió forintos keret két célra használható fel:
- lakáshitel törlesztésére, vagy
- lakásvásárláshoz (építéshez) szükséges önerő kiegészítésére.
A munkáltatóknak november 15-ig kell jelezniük a Magyar Államkincstár felé, ha biztosítani kívánják a támogatást dolgozóik számára. Az érintett intézményeknek egy úgynevezett munkáltatói regiszterbe kell felvenniük a jogosultakat, amelyet a Kincstár tart nyilván.
A dolgozók december 1-ig nyújthatják be az első igényléseket, amelyeket a munkáltató december 15-ig vizsgál meg és továbbít a Kincstár felé. Az első kifizetések akár 2025. január 5-ig megérkezhetnek azokhoz, akik időben igényeltek.
A támogatás béren kívüli juttatásnak minősül, és az is kiderül a tervezetből, hogy:
- csak teljes adóévi jogviszony esetén jár a teljes összeg,
- részmunkaidő esetén arányosan számítják,
- tartós távollét alatt is járhat,
- adóstársak mindketten igényelhetik ugyanarra az ingatlanra,
- több hitelszerződéshez is felhasználható, amíg az éves keret tart.
A tervezet szerint a program csak abban az évben vehető igénybe, ha a költségvetés biztosít rá forrást, ezért a határidőt jövő év november 1-jéig húzták meg.
Fontos kitétel, hogy aki jogtalanul jut támogatáshoz, annak a teljes összeget vissza kell fizetnie jegybanki alapkamattal növelten, szükség esetén a NAV bevonásával.
