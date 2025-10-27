Egymillió forint ütheti a közszolgák markát – de csak a leggyorsabbak járnak jól

Társadalmi egyeztetésre került a közszolgáknak szánt, évente akár egymillió forintos otthontámogatásról szóló törvénytervezet. A cél a közfeladatot ellátók anyagi elismerése – de a jogosultak köre pontosan szabályozott, írja a HVG.

A kormány hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthontámogatásról szóló törvénytervezetet, amely évente legfeljebb nettó egymillió forintos támogatást biztosítana a közszolgál számára. A jogszabályt november 4-ig lehet véleményezni a kormányzati honlapon.

A dokumentum szerint a támogatást „a közfeladatok ellátása és közszolgáltatások nyújtása terén foglalkoztatottak széles köre számára, munkájuk és áldozatuk elismeréseként” vezetik be. A támogatásra alanyi jogon lehet majd jelentkezni, de a kormány tagjai, államtitkárok, miniszterek és önkéntes tartalékos katonák nem lesznek jogosultak rá.

A nettó egymillió forintos keret két célra használható fel:

lakáshitel törlesztésére, vagy

lakásvásárláshoz (építéshez) szükséges önerő kiegészítésére.

A munkáltatóknak november 15-ig kell jelezniük a Magyar Államkincstár felé, ha biztosítani kívánják a támogatást dolgozóik számára. Az érintett intézményeknek egy úgynevezett munkáltatói regiszterbe kell felvenniük a jogosultakat, amelyet a Kincstár tart nyilván.

A dolgozók december 1-ig nyújthatják be az első igényléseket, amelyeket a munkáltató december 15-ig vizsgál meg és továbbít a Kincstár felé. Az első kifizetések akár 2025. január 5-ig megérkezhetnek azokhoz, akik időben igényeltek.

A támogatás béren kívüli juttatásnak minősül, és az is kiderül a tervezetből, hogy:

csak teljes adóévi jogviszony esetén jár a teljes összeg,

részmunkaidő esetén arányosan számítják,

tartós távollét alatt is járhat,

adóstársak mindketten igényelhetik ugyanarra az ingatlanra,

több hitelszerződéshez is felhasználható, amíg az éves keret tart.

A tervezet szerint a program csak abban az évben vehető igénybe, ha a költségvetés biztosít rá forrást, ezért a határidőt jövő év november 1-jéig húzták meg.

Fontos kitétel, hogy aki jogtalanul jut támogatáshoz, annak a teljes összeget vissza kell fizetnie jegybanki alapkamattal növelten, szükség esetén a NAV bevonásával.

