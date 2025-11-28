Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz

Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál: azonnal lefoglalható a repülőjegy vagy a szállás, a fizetés pedig későbbre tolható. A szakértők azonban óvatosságra intenek. Veres Patrik pénzügyi elemző szerint a BNPL könnyen túlköltekezéshez és adósságspirálhoz vezethet, míg Papszt Kriszta tanácsadó úgy látja: rövid távon segíthet, de fegyelmezett előtakarékosság nélkül inkább kockázatos, mint felszabadító.

Az utazási piacra is betört a „Buy Now, Pay Later” (BNPL) konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók azonnal lefoglalják repülőjegyüket vagy szállásukat, a fizetést pedig későbbre halasszák. A modell világszerte gyorsan terjed: a fintech szolgáltatók és utazási irodák egyre gyakrabban kínálnak kamatmentes részletfizetést, amely első látásra pénzügyi szabadságot ígér. A trend mögött generációs változások is állnak: a fiatalabb utazók nem akarnak lemondani az élményekről, de nem mindig rendelkeznek azonnal a teljes összeggel.

Magyarországon is megjelentek az első BNPL‑megoldások az utazási szektorban, és a repjegy.hu bejelentése szerint a Klarna integrációjával már repülőjegyeket is lehet így vásárolni. A kérdés azonban adott:

valóban pénzügyi rugalmasságot jelent ez a konstrukció, vagy inkább újabb adósságcsapda?

Veres Patrik, pénzügyi elemző szerint a BNPL lényegében ugyanazt a célt szolgálja, mint az áruhitelek: azonnali hozzáférést biztosít a termékhez vagy szolgáltatáshoz, miközben a fizetés későbbre tolódik.

A BNPL egyik nagy előnye, hogy nincs szükség hosszadalmas jövedelemvizsgálatra, papírmentes és gyors a folyamat. Elég egy bankszámlakivonat, amelyet automatizált rendszer ellenőriz, és néhány perc alatt kiderül, jogosult‑e a vásárló a részletfizetésre

– mondta. A futamidő jellemzően rövid, három–hat hónap, és a törlesztést havonta, egyenlő arányban vonják le.

Mi az a BNPL? A BNPL (Buy Now, Pay Later – Vásárolj most, fizess később) egy fizetési megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a vásárló azonnal megkapja a terméket vagy szolgáltatást, és az árát később, részletekben fizesse ki.

Az elemző ugyanakkor hangsúlyozza a különbséget az áruhitelhez képest: míg az áruhitel klasszikus banki szolgáltatás, hosszabb futamidővel és alaposabb vizsgálattal, addig a BNPL gyorsabb, rugalmasabb, de jellemzően kisebb kosárértékekre korlátozódik.

A BNPL könnyen túlköltekezéshez vezethet. A közösségi médiából is ismert instant gratifikáció és dopaminlöket miatt sokan hajlamosak újabb és újabb részletvásárlásokba belecsúszni. Ha a törlesztést nem tudja valaki időben fizetni, a késedelmi díjak akár drágábbá is tehetik a konstrukciót, mint egy hagyományos áruhitel

– figyelmeztetett Veres Patrik.

Papszt Kriszta, pénzügyi tanácsadó, mentor a szintén óvatosságra int.

A ‘Buy now, pay later’ utazásoknál csábító: most megyek, később fizetek. De a valóság az, hogy a BNPL valójában nem olcsóbbá, csak könnyebben elérhetővé teszi az utat, cserébe gyakran drágább, mint egy fegyelmezett előtakarékosság

– fogalmazott. Szerinte rövid távon segíthet, ha sürgős vagy egyszeri alkalomról van szó, például rég látott család meglátogatása, de luxusutakra vagy impulzív foglalásokra nem ajánlott. „Megéri, ha fegyelmezett vagy, átlátod a díjakat, biztos a bevételed és nem növeli a pénzügyi stresszt. Nem éri meg, ha az utazás még nem fér bele, csak a BNPL teszi látszólag elérhetővé.”

A szakértők egyetértenek abban, hogy a BNPL tudatos pénzügyi tervezés mellett hasznos eszköz lehet. Ha valaki rendelkezik a teljes összeggel, de inkább befekteti, például rövid lejáratú állampapírba, miközben BNPL‑lel vásárol, akkor a pénz dolgozik neki, és közben azonnal hozzájut a szükséges termékhez vagy szolgáltatáshoz. Ugyanakkor az utazás tipikusan nem pénzügyi befektetés, hanem élmény, így hitelből vagy BNPL‑ből finanszírozni komoly kockázatot jelenthet.

A BNPL tehát kettős arcot mutat: egyszerre kínál rugalmasságot és veszélyt. Az utazási piac digitalizációja új lehetőségeket nyit a fogyasztók előtt, de a szakértők szerint a pénzügyi fegyelem és a vésztartalék megléte továbbra is kulcsfontosságú. Az „utazz most, fizess később” korszakban a valódi kérdés nem az, hogy hova repülünk, hanem az, hogy mennyire tudatosan kezeljük a pénzügyeinket.