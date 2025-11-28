A Pénzcentrum 2025. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Veszélyes hitellel csábítják utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál: azonnal lefoglalható a repülőjegy vagy a szállás, a fizetés pedig későbbre tolható. A szakértők azonban óvatosságra intenek. Veres Patrik pénzügyi elemző szerint a BNPL könnyen túlköltekezéshez és adósságspirálhoz vezethet, míg Papszt Kriszta tanácsadó úgy látja: rövid távon segíthet, de fegyelmezett előtakarékosság nélkül inkább kockázatos, mint felszabadító.
Az utazási piacra is betört a „Buy Now, Pay Later” (BNPL) konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók azonnal lefoglalják repülőjegyüket vagy szállásukat, a fizetést pedig későbbre halasszák. A modell világszerte gyorsan terjed: a fintech szolgáltatók és utazási irodák egyre gyakrabban kínálnak kamatmentes részletfizetést, amely első látásra pénzügyi szabadságot ígér. A trend mögött generációs változások is állnak: a fiatalabb utazók nem akarnak lemondani az élményekről, de nem mindig rendelkeznek azonnal a teljes összeggel.
Magyarországon is megjelentek az első BNPL‑megoldások az utazási szektorban, és a repjegy.hu bejelentése szerint a Klarna integrációjával már repülőjegyeket is lehet így vásárolni. A kérdés azonban adott:
valóban pénzügyi rugalmasságot jelent ez a konstrukció, vagy inkább újabb adósságcsapda?
Veres Patrik, pénzügyi elemző szerint a BNPL lényegében ugyanazt a célt szolgálja, mint az áruhitelek: azonnali hozzáférést biztosít a termékhez vagy szolgáltatáshoz, miközben a fizetés későbbre tolódik.
A BNPL egyik nagy előnye, hogy nincs szükség hosszadalmas jövedelemvizsgálatra, papírmentes és gyors a folyamat. Elég egy bankszámlakivonat, amelyet automatizált rendszer ellenőriz, és néhány perc alatt kiderül, jogosult‑e a vásárló a részletfizetésre
– mondta. A futamidő jellemzően rövid, három–hat hónap, és a törlesztést havonta, egyenlő arányban vonják le.
Az elemző ugyanakkor hangsúlyozza a különbséget az áruhitelhez képest: míg az áruhitel klasszikus banki szolgáltatás, hosszabb futamidővel és alaposabb vizsgálattal, addig a BNPL gyorsabb, rugalmasabb, de jellemzően kisebb kosárértékekre korlátozódik.
A BNPL könnyen túlköltekezéshez vezethet. A közösségi médiából is ismert instant gratifikáció és dopaminlöket miatt sokan hajlamosak újabb és újabb részletvásárlásokba belecsúszni. Ha a törlesztést nem tudja valaki időben fizetni, a késedelmi díjak akár drágábbá is tehetik a konstrukciót, mint egy hagyományos áruhitel
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– figyelmeztetett Veres Patrik.
Papszt Kriszta, pénzügyi tanácsadó, mentor a szintén óvatosságra int.
A ‘Buy now, pay later’ utazásoknál csábító: most megyek, később fizetek. De a valóság az, hogy a BNPL valójában nem olcsóbbá, csak könnyebben elérhetővé teszi az utat, cserébe gyakran drágább, mint egy fegyelmezett előtakarékosság
– fogalmazott. Szerinte rövid távon segíthet, ha sürgős vagy egyszeri alkalomról van szó, például rég látott család meglátogatása, de luxusutakra vagy impulzív foglalásokra nem ajánlott. „Megéri, ha fegyelmezett vagy, átlátod a díjakat, biztos a bevételed és nem növeli a pénzügyi stresszt. Nem éri meg, ha az utazás még nem fér bele, csak a BNPL teszi látszólag elérhetővé.”
A szakértők egyetértenek abban, hogy a BNPL tudatos pénzügyi tervezés mellett hasznos eszköz lehet. Ha valaki rendelkezik a teljes összeggel, de inkább befekteti, például rövid lejáratú állampapírba, miközben BNPL‑lel vásárol, akkor a pénz dolgozik neki, és közben azonnal hozzájut a szükséges termékhez vagy szolgáltatáshoz. Ugyanakkor az utazás tipikusan nem pénzügyi befektetés, hanem élmény, így hitelből vagy BNPL‑ből finanszírozni komoly kockázatot jelenthet.
A BNPL tehát kettős arcot mutat: egyszerre kínál rugalmasságot és veszélyt. Az utazási piac digitalizációja új lehetőségeket nyit a fogyasztók előtt, de a szakértők szerint a pénzügyi fegyelem és a vésztartalék megléte továbbra is kulcsfontosságú. Az „utazz most, fizess később” korszakban a valódi kérdés nem az, hogy hova repülünk, hanem az, hogy mennyire tudatosan kezeljük a pénzügyeinket.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
A Pénzcentrum 2025. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
A légitársaság elutasította még a 100 fontos átfoglalási díj elengedését is elutasította.
Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
Folytatódik a Halászbástya Étterem körüli botrány: ki a felelős a közel 400 millió forintos tartozásért?
Vizsgálóbizottság alakult az I. kerületben a Halászbástya Étterem közel 400 millió forintos elmaradt bérleti díjának ügyében.
A Pénzcentrum 2025. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.