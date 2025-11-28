2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Fordulat hajnalban: megint lefelé indult a forint, sorra erősödnek vele szemben a devizák

Pénzcentrum/MTI
2025. november 28. 08:16

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál. A dollár jegyzése 328,81 forintról 329,34 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 408,52 forintról 408,97 forintra nőtt.

Az euró jegyzése 1,1587 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1600 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
