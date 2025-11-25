2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Még tovább is tudott erősödni estére a forint: hol lehet a vége a szárnyalásnak?

MTI
2025. november 25. 18:30

Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Este hat órakor az eurót 382,31 forinton jegyezték a kora reggeli 382,58 forint után, a dollár jegyzése 330,82 forintra csökkent 332,24 forintról, a svájci franké pedig 409,02 forintra ment lejjebb 410,57-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint kedden 0,1 százalékkal erősödött az euróval és 0,4 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben. A forint jelenlegi jegyzésén erősebben áll a novemberi kezdésnél mindhárom devizával szemben, 1,5 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 2,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

A forint az év eleje óta 7,1 százalék nyereséget halmozott fel az euróval, 16,8 százalékot a dollárral és 6,6 százalékot a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:20
18:03
17:53
17:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 25. 16:52
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
MEDIA1  |  2025. november 25. 14:00
Realize: Egyre több márka használja, akár 30%-al jobb eredményeket hozva
Alig több mint hat hónappal a bevezetés után a Realize gyors ütemben terjed a hirdetők körében. (x)
Holdblog  |  2025. november 25. 08:48
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk....
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
Bankmonitor  |  2025. november 22. 07:59
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
2025. november 25.
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
3
2 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
5
2 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 18:03
Kvíz: Hamarosan itt a Stranger Things új évada! Emlékszel még a történetre, szereplőkre? Teszteld!
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 16:46
Brutális, mit csinál az infláció a pénztárcákkal karácsony előtt: szegényes lesz az idei ünnep?
Agrárszektor  |  2025. november 25. 17:33
Annyira sok itt a galamb, hogy engedélyezték a kilövésüket