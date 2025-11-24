Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat

A JPMorgan elemzése szerint a következő években jelentős olajpiaci túlkínálat alakulhat ki, ami 2027 végére akár 30 dollár alá is nyomhatja a Brent típusú nyersolaj árát, ha nem történnek lépések a kínálat visszafogására - hívta fel a figyelmet a dologra a CNBC.

A JPMorgan hétfőn közzétett, ügyfeleknek szóló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a globális olajpiac jelentős túlkínálattal szembesülhet a következő években. Bár az olajkereslet 2025-ben a pesszimista hangulat ellenére meglepően erős maradt, 900 ezer hordó/napos növekedéssel, és 2027-re várhatóan 1,2 millió hordó/nappal bővül tovább, a kínálat ennél háromszor gyorsabb ütemben nőhet idén és jövőre.

Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd. A bank előrejelzése alapján 2026-ban 2,8 millió hordó/nap, 2027-ben pedig 2,7 millió hordó/nap túlkínálat alakulhat ki az olajpiacon.

Ilyen mértékű többlet a Brent árát 2027-ben 42 dollárra, az év végére pedig akár 30 dollár alá nyomhatná hordónként, ha nem történnek beavatkozások a kínálat korlátozására. Natasha Kaneva, a JPMorgan globális árupiaci stratégiájának vezetője szerint azonban "a piaci egyensúlytalanság által sugallt mértékű árcsökkenés a gyakorlatban valószínűleg nem fog teljes mértékben megvalósulni."

A JPMorgan fenntartja 2026-ra vonatkozó 58 dolláros Brent-előrejelzését, 2027-re pedig 57 dolláros árszintet prognosztizál, arra számítva, hogy a termelők önkéntes kínálatcsökkentéssel stabilizálják majd a piacot. Az elemzők szerint beavatkozás nélkül az alacsony olajárak keresletnövekedést eredményeznének, illetve termeléskieséseket okoznának a nem-OPEC termelőknél, ami szintén az árak stabilizálódásához vezetne.

A bank ugyanakkor elismeri, hogy "jelentős erőfeszítésekre lesz szükség az árak ilyen szinten történő stabilizálásához." A Brent ára idén már 16 százalékkal csökkent, az amerikai nyersolaj pedig 19 százalékkal esett, miközben az OPEC+ a korábbi évek csökkentései után most növeli a termelését.