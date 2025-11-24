A gyengülés jelei már látszódnak a marketingszektorban: az árbevételek jól alakultak, de elindult a profit csökkenése, a költségek pedig elszabadultak.
Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat
A JPMorgan elemzése szerint a következő években jelentős olajpiaci túlkínálat alakulhat ki, ami 2027 végére akár 30 dollár alá is nyomhatja a Brent típusú nyersolaj árát, ha nem történnek lépések a kínálat visszafogására - hívta fel a figyelmet a dologra a CNBC.
A JPMorgan hétfőn közzétett, ügyfeleknek szóló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a globális olajpiac jelentős túlkínálattal szembesülhet a következő években. Bár az olajkereslet 2025-ben a pesszimista hangulat ellenére meglepően erős maradt, 900 ezer hordó/napos növekedéssel, és 2027-re várhatóan 1,2 millió hordó/nappal bővül tovább, a kínálat ennél háromszor gyorsabb ütemben nőhet idén és jövőre.
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd. A bank előrejelzése alapján 2026-ban 2,8 millió hordó/nap, 2027-ben pedig 2,7 millió hordó/nap túlkínálat alakulhat ki az olajpiacon.
Ilyen mértékű többlet a Brent árát 2027-ben 42 dollárra, az év végére pedig akár 30 dollár alá nyomhatná hordónként, ha nem történnek beavatkozások a kínálat korlátozására. Natasha Kaneva, a JPMorgan globális árupiaci stratégiájának vezetője szerint azonban "a piaci egyensúlytalanság által sugallt mértékű árcsökkenés a gyakorlatban valószínűleg nem fog teljes mértékben megvalósulni."
A JPMorgan fenntartja 2026-ra vonatkozó 58 dolláros Brent-előrejelzését, 2027-re pedig 57 dolláros árszintet prognosztizál, arra számítva, hogy a termelők önkéntes kínálatcsökkentéssel stabilizálják majd a piacot. Az elemzők szerint beavatkozás nélkül az alacsony olajárak keresletnövekedést eredményeznének, illetve termeléskieséseket okoznának a nem-OPEC termelőknél, ami szintén az árak stabilizálódásához vezetne.
A bank ugyanakkor elismeri, hogy "jelentős erőfeszítésekre lesz szükség az árak ilyen szinten történő stabilizálásához." A Brent ára idén már 16 százalékkal csökkent, az amerikai nyersolaj pedig 19 százalékkal esett, miközben az OPEC+ a korábbi évek csökkentései után most növeli a termelését.
Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé...
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére,
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
