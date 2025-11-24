2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
black luxury car refueling in the gas station and blurry red gasoline barrels in the background
Gazdaság

Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat

Pénzcentrum
2025. november 24. 18:27

A JPMorgan elemzése szerint a következő években jelentős olajpiaci túlkínálat alakulhat ki, ami 2027 végére akár 30 dollár alá is nyomhatja a Brent típusú nyersolaj árát, ha nem történnek lépések a kínálat visszafogására - hívta fel a figyelmet a dologra a CNBC.

A JPMorgan hétfőn közzétett, ügyfeleknek szóló elemzésében arra figyelmeztetett, hogy a globális olajpiac jelentős túlkínálattal szembesülhet a következő években. Bár az olajkereslet 2025-ben a pesszimista hangulat ellenére meglepően erős maradt, 900 ezer hordó/napos növekedéssel, és 2027-re várhatóan 1,2 millió hordó/nappal bővül tovább, a kínálat ennél háromszor gyorsabb ütemben nőhet idén és jövőre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd. A bank előrejelzése alapján 2026-ban 2,8 millió hordó/nap, 2027-ben pedig 2,7 millió hordó/nap túlkínálat alakulhat ki az olajpiacon.

Ilyen mértékű többlet a Brent árát 2027-ben 42 dollárra, az év végére pedig akár 30 dollár alá nyomhatná hordónként, ha nem történnek beavatkozások a kínálat korlátozására. Natasha Kaneva, a JPMorgan globális árupiaci stratégiájának vezetője szerint azonban "a piaci egyensúlytalanság által sugallt mértékű árcsökkenés a gyakorlatban valószínűleg nem fog teljes mértékben megvalósulni."

Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
EZ IS ÉRDEKELHET
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.

A JPMorgan fenntartja 2026-ra vonatkozó 58 dolláros Brent-előrejelzését, 2027-re pedig 57 dolláros árszintet prognosztizál, arra számítva, hogy a termelők önkéntes kínálatcsökkentéssel stabilizálják majd a piacot. Az elemzők szerint beavatkozás nélkül az alacsony olajárak keresletnövekedést eredményeznének, illetve termeléskieséseket okoznának a nem-OPEC termelőknél, ami szintén az árak stabilizálódásához vezetne.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bank ugyanakkor elismeri, hogy "jelentős erőfeszítésekre lesz szükség az árak ilyen szinten történő stabilizálásához." A Brent ára idén már 16 százalékkal csökkent, az amerikai nyersolaj pedig 19 százalékkal esett, miközben az OPEC+ a korábbi évek csökkentései után most növeli a termelését.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #kereslet #kínálat #elemzés #olaj #opec #olajár #brent #nyersolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:57
18:45
18:34
18:27
18:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 24. 16:50
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
MEDIA1  |  2025. november 24. 15:50
Az ATV által jogi lépéssel fenyegetett Bruck András már évek óta nem az ÉS publicistája
A Blikk az ATV vezérigazgatójának nyilatkozatát ismertető cikkében az Élet és Irodalom publicistájak...
Holdblog  |  2025. november 24. 09:30
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbá...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
Bankmonitor  |  2025. november 22. 07:59
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
3
2 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
1 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
5
14 órája
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 18:57
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 18:06
Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat
Agrárszektor  |  2025. november 24. 18:33
Így pazaroljuk el a sok esővizet: itt a magyarázat, mi történik vele