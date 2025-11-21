2025. november 21. péntek Olivér
Gazdaság

Rég nem látott mélypontra estek az európai gázárak: rekord olcsó fűtési szezonnak nézünk elébe?

Pénzcentrum
2025. november 21. 13:45

Az európai földgáz határidős jegyzései májusi mélypontra estek, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beleegyezett egy béketerv kidolgozásába, miközben az enyhébb időjárási előrejelzések is nyomást gyakorolnak a fűtési keresletre - írta meg a Bloomberg.

Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja. Bár Oroszország, amely korábban az Európai Unió legnagyobb gázszállítója volt, ma már csak az uniós gázimport több mint 10%-át biztosítja, az orosz energiaexport növekedése a világpiacon – beleértve az olajat is – nyomást gyakorolhat az árakra.

Az időjárási előrejelzések szerint november végén és december elején Északnyugat-Európában a hőmérséklet visszatérhet a szezonális átlaghoz vagy afölé emelkedhet, ami csökkentheti a fűtési keresletet. A rövid távú előrejelzések az utóbbi időben ingadozóak voltak, ami folyamatos éberségre készteti a kereskedőket.

A gáztárolók töltöttsége a jelenlegi hideg időszak miatt folyamatosan csökken, a kivételek felgyorsultak, így a tárolók már kevesebb mint 81%-os töltöttségi szinten állnak.

A holland front havi határidős jegyzés, amely az európai gáz irányadó ára, 3,1%-kal csökkent, és 30,20 eurón állt megawattóránként az amszterdami kereskedés reggel 8:13-as állása szerint.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #időjárás #európai unió #gazdaság #ukrajna #oroszország #gázár #földgáz #volodimir zelenszkij #szankciók #energiaárak

