Rég nem látott mélypontra estek az európai gázárak: rekord olcsó fűtési szezonnak nézünk elébe?

A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
Az európai földgáz határidős jegyzései májusi mélypontra estek, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beleegyezett egy béketerv kidolgozásába, miközben az enyhébb időjárási előrejelzések is nyomást gyakorolnak a fűtési keresletre - írta meg a Bloomberg.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja. Bár Oroszország, amely korábban az Európai Unió legnagyobb gázszállítója volt, ma már csak az uniós gázimport több mint 10%-át biztosítja, az orosz energiaexport növekedése a világpiacon – beleértve az olajat is – nyomást gyakorolhat az árakra.
Az időjárási előrejelzések szerint november végén és december elején Északnyugat-Európában a hőmérséklet visszatérhet a szezonális átlaghoz vagy afölé emelkedhet, ami csökkentheti a fűtési keresletet. A rövid távú előrejelzések az utóbbi időben ingadozóak voltak, ami folyamatos éberségre készteti a kereskedőket.
A gáztárolók töltöttsége a jelenlegi hideg időszak miatt folyamatosan csökken, a kivételek felgyorsultak, így a tárolók már kevesebb mint 81%-os töltöttségi szinten állnak.
A holland front havi határidős jegyzés, amely az európai gáz irányadó ára, 3,1%-kal csökkent, és 30,20 eurón állt megawattóránként az amszterdami kereskedés reggel 8:13-as állása szerint.
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.