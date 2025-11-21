Rég nem látott mélypontra estek az európai gázárak: rekord olcsó fűtési szezonnak nézünk elébe?

Az európai földgáz határidős jegyzései májusi mélypontra estek, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beleegyezett egy béketerv kidolgozásába, miközben az enyhébb időjárási előrejelzések is nyomást gyakorolnak a fűtési keresletre - írta meg a Bloomberg.

Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja. Bár Oroszország, amely korábban az Európai Unió legnagyobb gázszállítója volt, ma már csak az uniós gázimport több mint 10%-át biztosítja, az orosz energiaexport növekedése a világpiacon – beleértve az olajat is – nyomást gyakorolhat az árakra.

Az időjárási előrejelzések szerint november végén és december elején Északnyugat-Európában a hőmérséklet visszatérhet a szezonális átlaghoz vagy afölé emelkedhet, ami csökkentheti a fűtési keresletet. A rövid távú előrejelzések az utóbbi időben ingadozóak voltak, ami folyamatos éberségre készteti a kereskedőket.

A gáztárolók töltöttsége a jelenlegi hideg időszak miatt folyamatosan csökken, a kivételek felgyorsultak, így a tárolók már kevesebb mint 81%-os töltöttségi szinten állnak.

A holland front havi határidős jegyzés, amely az európai gáz irányadó ára, 3,1%-kal csökkent, és 30,20 eurón állt megawattóránként az amszterdami kereskedés reggel 8:13-as állása szerint.