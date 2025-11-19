Hatalmas gázüzlet az USA-val – ez az import alapjaiban változtathatja meg a piacot

A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Az indiai állami finomítók megállapodást kötöttek amerikai LPG importra, mely évente 2,2 millió tonna gázt biztosít az ország számára. A megállapodás stratégiai jelentőségű, és hozzájárul India diverzifikált, biztonságos és megfizethető energiaellátásához, írja a Portfolio a The Indian Expressre hivatkozva.
Történelmi jelentőségű szerződést kötöttek az indiai állami finomítók az amerikai cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) importjára. A megállapodás az első strukturált szerződés az amerikai LPG indiai piacra történő szállítására, éves mennyisége pedig mintegy 2,2 millió tonna, ami India éves LPG-importjának közel 10%-át teszi ki.
A szerződés létrejötte különösen fontos időszakban történt, amikor India igyekszik csökkenteni az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletét. Az április és október közötti időszakban a kereskedelmi többlet az USA-val szemben az előző évek felére, 1,45 milliárd dollárra csökkent.
Hardeep Singh Puri indiai olajügyi miniszter a közösségi médiában történelmi jelentőségű lépésként értékelte a megállapodást, hangsúlyozva India diverzifikációs törekvéseit a biztonságos és megfizethető energiaellátás érdekében. A szerződés a 2026-os szerződéses évre vonatkozik, az amerikai Mexikói-öböl partvidékéről származó importot biztosítva.
Iparági források szerint a három állami finomító – az Indian Oil Corporation, a Bharat Petroleum Corporation és a Hindustan Petroleum Corporation – közös tenderét a Chevron, a Phillips 66 és a TotalEnergies Trading nyerte el. A kereskedelmi részletek azonban nem nyilvánosak.
Az LPG-t Indiában elsősorban főzéshez használják, eddig főként Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Katarból és Kuvaitból importálták. Az új szerződés várhatóan csökkenti a hagyományos közel-keleti beszállítók iránti függőséget.
Az indiai kormány az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az LPG-használat elterjesztésére a szegény és vidéki háztartásokban, a szennyező főzőanyagok visszaszorítása érdekében. A háztartási LPG-értékesítés jelentős részét az állam támogatja.
Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy az USA csökkenteni fogja az Indiára kivetett vámokat, és közel állnak egy kereskedelmi megállapodás aláírásához. Februárban pedig kijelentette, hogy Washington „vezető olaj- és gázszállítóvá” válhat India számára, ami hozzájárulhat a kereskedelmi deficit csökkentéséhez.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet.
Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
