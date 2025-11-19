Hatalmas gázüzlet az USA-val – ez az import alapjaiban változtathatja meg a piacot

Az indiai állami finomítók megállapodást kötöttek amerikai LPG importra, mely évente 2,2 millió tonna gázt biztosít az ország számára. A megállapodás stratégiai jelentőségű, és hozzájárul India diverzifikált, biztonságos és megfizethető energiaellátásához, írja a Portfolio a The Indian Expressre hivatkozva.

Történelmi jelentőségű szerződést kötöttek az indiai állami finomítók az amerikai cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) importjára. A megállapodás az első strukturált szerződés az amerikai LPG indiai piacra történő szállítására, éves mennyisége pedig mintegy 2,2 millió tonna, ami India éves LPG-importjának közel 10%-át teszi ki.

A szerződés létrejötte különösen fontos időszakban történt, amikor India igyekszik csökkenteni az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többletét. Az április és október közötti időszakban a kereskedelmi többlet az USA-val szemben az előző évek felére, 1,45 milliárd dollárra csökkent.

Hardeep Singh Puri indiai olajügyi miniszter a közösségi médiában történelmi jelentőségű lépésként értékelte a megállapodást, hangsúlyozva India diverzifikációs törekvéseit a biztonságos és megfizethető energiaellátás érdekében. A szerződés a 2026-os szerződéses évre vonatkozik, az amerikai Mexikói-öböl partvidékéről származó importot biztosítva.

Iparági források szerint a három állami finomító – az Indian Oil Corporation, a Bharat Petroleum Corporation és a Hindustan Petroleum Corporation – közös tenderét a Chevron, a Phillips 66 és a TotalEnergies Trading nyerte el. A kereskedelmi részletek azonban nem nyilvánosak.

Az LPG-t Indiában elsősorban főzéshez használják, eddig főként Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Katarból és Kuvaitból importálták. Az új szerződés várhatóan csökkenti a hagyományos közel-keleti beszállítók iránti függőséget.

Az indiai kormány az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az LPG-használat elterjesztésére a szegény és vidéki háztartásokban, a szennyező főzőanyagok visszaszorítása érdekében. A háztartási LPG-értékesítés jelentős részét az állam támogatja.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy az USA csökkenteni fogja az Indiára kivetett vámokat, és közel állnak egy kereskedelmi megállapodás aláírásához. Februárban pedig kijelentette, hogy Washington „vezető olaj- és gázszállítóvá” válhat India számára, ami hozzájárulhat a kereskedelmi deficit csökkentéséhez.