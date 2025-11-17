Bealudt a magyar tőzsde: ilyen unalmas napja rég volt a BUX-nak

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX minimális, 64,7 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 107 362,16 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: negatív hangulat jellemezte a nyugat-európai piacokat a mesterséges intelligencia szektor részvényeivel kapcsolatos aggodalmak miatt. A magyar piac a nyitást követő emelkedést után lefelé mozdult el, napközben oldalozott és minimális emelkedéssel zárta a napot. A Magyar Telekom a jövő évi bérfejlesztésről, az idei évi juttatásokról és létszámleépítésről adott hírt, míg a kisebb papírok közül az Alteo részvényei 6,5 százalékkal a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves jelentés publikálását követően - jegyezte meg.

A Mol 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3040 forintra csökkent, 873,0 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,44 százalékkal 32 310 forintra erősödött, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1740 forinton stagnált, 341,6 millió forintos forgalom mellett.

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9685 forintra esett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 459,61 ponton zárt hétfőn, ez 37,79 pontos, 0,36 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.