Jéghegyek sarki fény és tükröződések, Jokulsarlon glaciális lagúna, Breidamerkurjokull gleccser, Vatnajokull jégsapka, Izland
Gazdaság

Egyetlen generáción belül eltűnhet ez az európai nyelv, megdöbbentő, mi áll a háttérben

Pénzcentrum
2025. november 15. 14:02

Izland korábbi miniszterelnöke, Katrín Jakobsdóttir szerint a mesterséges intelligencia terjedése és az angol nyelv dominanciája akár egy generáción belül eltörölheti az izlandi nyelvet, írta meg a The Guardian.

Katrín, aki tavaly lemondott miniszterelnöki posztjáról, hogy elnökjelöltként induljon, "radikális" változásokról beszélt az izlandi nyelvhasználatban. Egyre többen olvasnak és beszélnek angolul, miközben kevesebben olvasnak izlandi nyelven, amit tovább súlyosbít a nyelvi modellek betanításának módja.

"Sok nyelv tűnik el, és velük együtt sok érték és emberi gondolat is elveszik" - mondta a volt kormányfő. Az izlandi nyelvet mindössze 350 000 ember beszéli, és a világ egyik legkevésbé változott nyelve.

Katrín szerint az izlandi fiatalok "teljesen körbe vannak véve angol nyelvű tartalmakkal a közösségi médiában és más platformokon". Bár Izland "meglehetősen proaktív" volt abban, hogy az MI izlandi nyelven is használható legyen, a veszély továbbra is fennáll.

Ragnar Jónasson, Katrín társszerzője egyetért azzal, hogy a nyelv súlyos veszélyben van. "Csak egy generációnyira vagyunk attól, hogy elveszítsük ezt a nyelvet a hatalmas változások miatt. A gyerekek többet olvasnak angolul, az internetről és telefonjaikról szerzik információikat, sőt néha egymás között is angolul beszélgetnek."

A volt miniszterelnök emlékeztetett, hogy amikor Izland 1918-ig dán uralom alatt állt, a dán nyelv erősen befolyásolta az izlandit, de ezt a változást az izlandiak erős mozgalma gyorsan visszafordította. "Talán most is egy erősebb mozgalomra van szükségünk, hogy beszéljünk arról, miért akarjuk megőrizni a nyelvet" - mondta, hozzátéve, hogy "egy nemzet sorsa" múlhat azon, hogyan bánik a nyelvével.

Katrín szerint bár az MI "hihetetlen lehetőségeket" kínál, ugyanakkor hatalmas kihívásokat jelent a szerzők és a kreatív ipar egésze számára. Korábban úgy gondolta, hogy az emberi szerzők léte fontos az olvasók számára, de miután felfedezte, hogy az emberek kapcsolatokat alakítottak ki az MI-vel, már nem olyan biztos ebben.

"Nagyon kihívásokkal teli időszakban vagyunk, és személyes véleményem szerint a kormányoknak nagyon oda kell figyelniük az MI fejlődésére" - hangsúlyozta a volt kormányfő.
Címlapkép: Getty Images
