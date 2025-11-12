A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Erősödött a forint az euróval szemben, de a svájci frank így is az egekben van
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, közölte az MTI.
Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 384,84 forintról 384,58 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,37 forint és 385,84 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 415,10 forintról 416,22 forintra emelkedett, míg a dolláré 332,36 forintról 331,74 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1577 dollárról 1,1592 dollárra változott.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
