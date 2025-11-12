2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
4 °C Budapest
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Erősödött a forint az euróval szemben, de a svájci frank így is az egekben van

Pénzcentrum
2025. november 12. 19:22

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, közölte az MTI.

Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 384,84 forintról 384,58 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,37 forint és 385,84 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,10 forintról 416,22 forintra emelkedett, míg a dolláré 332,36 forintról 331,74 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1577 dollárról 1,1592 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
