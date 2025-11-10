Meglepő mozgás a devizapiacon: estére visszakapaszkodott a forint!

A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az euró árfolyama reggel 384,55 forint volt, estére 383,42 forintra csökkent. A nap folyamán 383,04 és 385 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése 412,67 forintról 411,92-re, a dolláré 332,54-ről 332,12 forintra süllyedt.

Az euró és a dollár keresztárfolyama enyhén változott, 1,1564 dollárról 1,1544 dollárra mérséklődött.