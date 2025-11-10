2025. november 10. hétfő Réka
10 eurós bankjegy 100 forintos bankjegyen
Gazdaság

Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz

Pénzcentrum
2025. november 10. 12:03

A forint erősödése folytatódott, hétfőn már másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben, amit a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat és az Orbán-Trump találkozón felvetett amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetősége is támogat - írja a Portfolio.

Az EUR/HUF árfolyam hétfő reggel 384,3 körül indult, majd a nap folyamán tovább erősödött, és 383,05-ig is eljutott, ami közel másfél egységnyi napi erősödést jelent. Az árfolyam utoljára 2024. május 27-én volt ilyen erős, és már az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjének közelében jár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar deviza menetelését több tényező is segíti: a kedvező külső hangulat, a magas hazai reálkamat, a folyó fizetési mérleg erősödése, miközben a piac egyelőre félretette a költségvetési kockázatok miatti aggodalmakat.

További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették. Bár a részletek egyelőre homályosak, és a bejelentés inkább politikai üzenetként értelmezhető, a swap-line-ról szóló hír pozitívan hatott az árfolyamra.

A dollárral szemben a forint már 331,5-ig tudott erősödni, bár ez még messze van az idei 326,68-as csúcstól. Az euróval szemben viszont már 383,37-ig, majd később 384,1-ig is erősödött, ami új másfél éves csúcsot jelent.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A nemzetközi környezetben az amerikai kormányzati leállás (shutdown) lezárásával kapcsolatos remények is segítették a hangulatot. A Szenátus vasárnap este elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomag hétfői megszavazását. A piac szerint 92% az esélye, hogy november 15. előtt megszületik a megállapodás.

Az EUR/USD árfolyam nagyjából 1,156 közelében mozgott, míg a dollárindex 0,1%-kal, 99,643 pontra süllyedt. A decemberi Fed-kamatvágás esélyét jelenleg mintegy 60% körül árazza a piac, de a friss adatok ezt jelentősen átírhatják.
