2025. november 7. péntek Rezső
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Zuhanás vagy visszapattanás? Izgalmas nyitásra készül a magyar tőzsde pénteken

Pénzcentrum/MTI
2025. november 7. 09:40

Nem zárható ki a hektikus mozgás a nyitást követően pénteken a magyar részvénypiacon. Csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 545,96 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 106 933,50 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en. A Richter várttól elmaradó eredményei húzták le a magyar részvényindexet, az OTP és a MOL viszont nagyrészt teljesítette a várakozásokat a péntek hajnalban megjelent negyedéves jelentéseikben. A nemzetközi befektetői hangulat ugyanakkor bizonytalan, így nem zárható ki a hektikus mozgás a nyitást követően a magyar részvénypiacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 33 316 forintnál van a következő potenciális ellenállás, míg 31 865 forintnál támasz látszik. Az OTP-részvények ára csütörtökön 40 forinttal, 0,12 százalékkal 32 440 forintra csökkent, forgalmuk 8,8 milliárd forintot tett ki.

A Molnál 2841 forintnál látható támasz, míg ellenállások 2904, majd 2930 forintnál, utóbbi a 200 napos mozgóátlag és egy fontos csökkenő trendvonal. A Mol csütörtökön 14 forinttal, 0,48 százalékkal 2904 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter nagyot esett csütörtökön a kedvezőtlen számok miatt, a következő támasz 9870 forintnál van, míg ellenállás 10 100 forintnál található. A Richter-papírok árfolyama csütörtökön 370 forinttal, 3,6 százalékkal 9900 forintra esett, a részvények forgalma 4,0 milliárd forintot ért el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Magyar Telekom az 1800 forintos ellenállás felé indult, ennek áttörése esetén 1830 forintnál adódna a következő fontosabb szint, támasz pedig 1750 forintnál látszik. A Magyar Telekom árfolyama csütörtökön 28 forinttal, 1,59 százalékkal 1790 forintra nőtt, forgalma 375,4 millió forint volt.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:10
10:05
09:40
09:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 6. 16:30
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Bankmonitor  |  2025. november 7. 08:42
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felve...
ChikansPlanet  |  2025. november 7. 08:10
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 7. 07:45
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kivál...
MEDIA1  |  2025. november 7. 07:27
Csuhaj Ildikó, az ATV volt főmunkatársa az MTVA-hoz igazolt és máris Orbán-interjúval nyitott
Csuhaj Ildikó nemrég távozott az ATV-től, most viszont már az állami média képviseletében volt ott a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
2025. november 6.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
1 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
1 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
4 napja
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betét (bankbetét)
A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 10:05
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 08:14
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Agrárszektor  |  2025. november 7. 09:03
Az ukrán árutól félti a piacot az Agrárkamara