Zuhanás vagy visszapattanás? Izgalmas nyitásra készül a magyar tőzsde pénteken

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Nem zárható ki a hektikus mozgás a nyitást követően pénteken a magyar részvénypiacon. Csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 545,96 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 106 933,50 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en. A Richter várttól elmaradó eredményei húzták le a magyar részvényindexet, az OTP és a MOL viszont nagyrészt teljesítette a várakozásokat a péntek hajnalban megjelent negyedéves jelentéseikben. A nemzetközi befektetői hangulat ugyanakkor bizonytalan, így nem zárható ki a hektikus mozgás a nyitást követően a magyar részvénypiacon.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 33 316 forintnál van a következő potenciális ellenállás, míg 31 865 forintnál támasz látszik. Az OTP-részvények ára csütörtökön 40 forinttal, 0,12 százalékkal 32 440 forintra csökkent, forgalmuk 8,8 milliárd forintot tett ki.
A Molnál 2841 forintnál látható támasz, míg ellenállások 2904, majd 2930 forintnál, utóbbi a 200 napos mozgóátlag és egy fontos csökkenő trendvonal. A Mol csütörtökön 14 forinttal, 0,48 százalékkal 2904 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.
A Richter nagyot esett csütörtökön a kedvezőtlen számok miatt, a következő támasz 9870 forintnál van, míg ellenállás 10 100 forintnál található. A Richter-papírok árfolyama csütörtökön 370 forinttal, 3,6 százalékkal 9900 forintra esett, a részvények forgalma 4,0 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom az 1800 forintos ellenállás felé indult, ennek áttörése esetén 1830 forintnál adódna a következő fontosabb szint, támasz pedig 1750 forintnál látszik. A Magyar Telekom árfolyama csütörtökön 28 forinttal, 1,59 százalékkal 1790 forintra nőtt, forgalma 375,4 millió forint volt.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.