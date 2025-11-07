A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
Banktitok a postában: így derül ki, mennyit spórolhattál volna a számláddal
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél. Ez az éves díjkimutatással (PAD kimutatás) együtt érkezik majd, postai úton vagy elektronikusan. A tájékoztatásért a bank nem számíthat fel díjat.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség 2025. április 8-án megállapodást kötött a számladíjak csökkentése és a lakossági számlaváltás ösztönzése érdekében. Az MNB most vezetői körlevelet adott ki, amely pontosítja, kik kapnak értesítést és hogyan kell a megtakarítást kiszámítani - írja a Bankmonitor.
A 18 éven felüli magánszemélyek, akik forintszámlát vezettek a banknál a teljes megelőző évben, és nem üzleti célra használják azt. A tájékoztatás azoknak jár, akik amúgy is kapnak éves díjkimutatást.
Nem kapnak levelet a 18 év alattiak, a vállalkozások, a devizaszámla-tulajdonosok, a speciális számlát (például alapszámla, diákszámla, privátbanki számla) használók, valamint azok, akik az előző évben csomagot váltottak. Azok sem kapnak ajánlatot, akiknél a váltással elérhető éves megtakarítás nem haladja meg az ezer forintot.
Hogyan számolják ki a megtakarítást?
A bank az ügyfél éves díjkimutatása alapján megnézi, mennyit fizetett volna a nála elérhető más csomagokkal. Csak olyan ajánlat szerepelhet a levélben, amely valós feltételek mellett elérhető és amelyre az ügyfél jogosult lehet. Ha több csomag is kedvezőbb, a legolcsóbbat kell feltüntetni.
Az MNB elvárja, hogy a bank a tájékoztatásban szereplő csomagváltást legalább három hónapon át biztosítsa, és lehetőség szerint díjmentesen engedje az átváltást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mennyit lehet spórolni?
A Bankmonitor adatai szerint akár évi 250 ezer forint megtakarítást is elérhet, aki a bankján belül vált kedvezőbb csomagra. Bankváltással ez az összeg tovább is nőhet, bár az ilyen lépés több adminisztrációval járhat.
A szakértők szerint az ügyfeleknek érdemes saját szokásaik alapján online kalkulációt végezniük, hogy lássák, megéri-e váltaniuk. Még azoknak is javasolt az összehasonlítás, akik nem kapnak automatikus tájékoztatást.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.