Banktitok a postában: így derül ki, mennyit spórolhattál volna a számláddal

2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél. Ez az éves díjkimutatással (PAD kimutatás) együtt érkezik majd, postai úton vagy elektronikusan. A tájékoztatásért a bank nem számíthat fel díjat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség 2025. április 8-án megállapodást kötött a számladíjak csökkentése és a lakossági számlaváltás ösztönzése érdekében. Az MNB most vezetői körlevelet adott ki, amely pontosítja, kik kapnak értesítést és hogyan kell a megtakarítást kiszámítani - írja a Bankmonitor.

A 18 éven felüli magánszemélyek, akik forintszámlát vezettek a banknál a teljes megelőző évben, és nem üzleti célra használják azt. A tájékoztatás azoknak jár, akik amúgy is kapnak éves díjkimutatást.

Nem kapnak levelet a 18 év alattiak, a vállalkozások, a devizaszámla-tulajdonosok, a speciális számlát (például alapszámla, diákszámla, privátbanki számla) használók, valamint azok, akik az előző évben csomagot váltottak. Azok sem kapnak ajánlatot, akiknél a váltással elérhető éves megtakarítás nem haladja meg az ezer forintot.

Hogyan számolják ki a megtakarítást?

A bank az ügyfél éves díjkimutatása alapján megnézi, mennyit fizetett volna a nála elérhető más csomagokkal. Csak olyan ajánlat szerepelhet a levélben, amely valós feltételek mellett elérhető és amelyre az ügyfél jogosult lehet. Ha több csomag is kedvezőbb, a legolcsóbbat kell feltüntetni.

Az MNB elvárja, hogy a bank a tájékoztatásban szereplő csomagváltást legalább három hónapon át biztosítsa, és lehetőség szerint díjmentesen engedje az átváltást.

Mennyit lehet spórolni?

A Bankmonitor adatai szerint akár évi 250 ezer forint megtakarítást is elérhet, aki a bankján belül vált kedvezőbb csomagra. Bankváltással ez az összeg tovább is nőhet, bár az ilyen lépés több adminisztrációval járhat.

A szakértők szerint az ügyfeleknek érdemes saját szokásaik alapján online kalkulációt végezniük, hogy lássák, megéri-e váltaniuk. Még azoknak is javasolt az összehasonlítás, akik nem kapnak automatikus tájékoztatást.