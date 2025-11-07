2025. november 7. péntek Rezső
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Online vásárló személy, egyik kezében bankkártyát tart, a másikkal gépel.
Gazdaság

Banktitok a postában: így derül ki, mennyit spórolhattál volna a számláddal

Pénzcentrum
2025. november 7. 17:01

2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél. Ez az éves díjkimutatással (PAD kimutatás) együtt érkezik majd, postai úton vagy elektronikusan. A tájékoztatásért a bank nem számíthat fel díjat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség 2025. április 8-án megállapodást kötött a számladíjak csökkentése és a lakossági számlaváltás ösztönzése érdekében. Az MNB most vezetői körlevelet adott ki, amely pontosítja, kik kapnak értesítést és hogyan kell a megtakarítást kiszámítani - írja a Bankmonitor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 18 éven felüli magánszemélyek, akik forintszámlát vezettek a banknál a teljes megelőző évben, és nem üzleti célra használják azt. A tájékoztatás azoknak jár, akik amúgy is kapnak éves díjkimutatást.

Nem kapnak levelet a 18 év alattiak, a vállalkozások, a devizaszámla-tulajdonosok, a speciális számlát (például alapszámla, diákszámla, privátbanki számla) használók, valamint azok, akik az előző évben csomagot váltottak. Azok sem kapnak ajánlatot, akiknél a váltással elérhető éves megtakarítás nem haladja meg az ezer forintot.

Hogyan számolják ki a megtakarítást?

A bank az ügyfél éves díjkimutatása alapján megnézi, mennyit fizetett volna a nála elérhető más csomagokkal. Csak olyan ajánlat szerepelhet a levélben, amely valós feltételek mellett elérhető és amelyre az ügyfél jogosult lehet. Ha több csomag is kedvezőbb, a legolcsóbbat kell feltüntetni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az MNB elvárja, hogy a bank a tájékoztatásban szereplő csomagváltást legalább három hónapon át biztosítsa, és lehetőség szerint díjmentesen engedje az átváltást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mennyit lehet spórolni?

A Bankmonitor adatai szerint akár évi 250 ezer forint megtakarítást is elérhet, aki a bankján belül vált kedvezőbb csomagra. Bankváltással ez az összeg tovább is nőhet, bár az ilyen lépés több adminisztrációval járhat.

A szakértők szerint az ügyfeleknek érdemes saját szokásaik alapján online kalkulációt végezniük, hogy lássák, megéri-e váltaniuk. Még azoknak is javasolt az összehasonlítás, akik nem kapnak automatikus tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #számla #spórolás #bank #megtakarítás #bankszövetség #gazdaság #számlacsomag #bankváltás #díj #díjak #bankok #tájékoztatás #számlák #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
17:58
17:36
17:15
17:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 7. 17:03
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Bankmonitor  |  2025. november 7. 14:18
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogjá...
MEDIA1  |  2025. november 7. 13:12
A függetlenség garantált - Rónai Egon, a Mészáros-közeli Indamedia műsorvezetője az Indamedia társtulajdonosával interjúzott a Ringier-felvásárlásról
Az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb adásában Starcz Ákos, az Index vezérigazgat...
ChikansPlanet  |  2025. november 7. 08:10
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 7. 07:45
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kivál...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
2025. november 7.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
1 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
2 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
4 napja
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 17:58
Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 15:59
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Agrárszektor  |  2025. november 7. 17:02
Így kerülhetsz le a NAV feketelistájáról: nem fogod elhinni, mi az új szabály