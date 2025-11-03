Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót.
Jól ébredt a forint hétfő reggel: elég jó időszakot fut most a magyar valuta
Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 387,66 forinton jegyezték a péntek este hat órai 387,88 forinttal szemben, a dollár jegyzése 336,02 forintra csökkent 336,30 forintról, a svájci franké pedig 418,21 forintra 418,85-ről.
A forint hétfő reggeli jegyzésén vegyesen áll az egy héttel korábbi, 44. heti kezdéshez képest: 0,6 százalékkal erősebben az euró, 0,2 százalékkal gyengébben a dollár és 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.
Az év eleji kezdéshez képest a forint 5,8 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,5 százalékkal erősebben a dollárral és 4,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.
A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt az országban.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc – ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.
Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.
2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.