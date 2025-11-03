2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy pénztárca látható néhány magyar forintos bankjeggyel. Az első bankjegy egy 20000 forintos bankjegy. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Jól ébredt a forint hétfő reggel: elég jó időszakot fut most a magyar valuta

Pénzcentrum
2025. november 3. 08:50

Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 387,66 forinton jegyezték a péntek este hat órai 387,88 forinttal szemben, a dollár jegyzése 336,02 forintra csökkent 336,30 forintról, a svájci franké pedig 418,21 forintra 418,85-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint hétfő reggeli jegyzésén vegyesen áll az egy héttel korábbi, 44. heti kezdéshez képest: 0,6 százalékkal erősebben az euró, 0,2 százalékkal gyengébben a dollár és 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdéshez képest a forint 5,8 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,5 százalékkal erősebben a dollárral és 4,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:50
08:44
07:45
07:35
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 1. 06:00
Préda 2. évad: Rés az akváriumon  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 1. 20:46
Itt a bejelentés: új évadot kap a Megasztár
2026-ban is jelentkezik a TV2 tehetségkutatója. Megkezdte a csatorna a toborzást.
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
4 napja
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
6 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
5
1 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 06:56
Tulajdoni lap lekérése ingyen és díj ellenében 2025-ben: ez az igénylés menete lépésről lépésre
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 06:28
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
Agrárszektor  |  2025. november 3. 08:13
Figyelmeztetik a magyarokat: óriási eső jöhet ma ebben a 2 megyében