A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.
Elképesztő áremelésben a hazai ipari termelők: mindenki megérzi, mennyire elszálltak a költségek
2025 szeptemberében az ipari termelői árak éves összevetésben 2,4%-kal emelkedtek, főként az exportárak növekedése miatt – közölte a KSH. Havi szinten azonban enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
2025 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál - közölte a KSH. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3%-kal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3%-kal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal mérséklődtek.
2025. szeptemberben a 2024. szeptemberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,5%-kal nőttek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2%-kal magasabbak, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4%-kal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,1%-kal növekedtek.
Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,9%-kal csökkentek, a beruházási javakat gyártókban 2,4, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,1%-kal emelkedtek az árak. Az ipari exportértékesítési árak 3,3%-kal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,3, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 5,4%-kal növekedtek az árak.
2025. január–szeptemberben a 2024. január–szeptemberihez képest a belföldi értékesítés árai 3,4, az exportértékesítéséi 7,2%-kal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,0%-kal emelkedtek.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
