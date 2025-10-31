2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fehér védősisak, védőszemüveg és munkakesztyű ül egy rakás faanyagon, ami a munkahelyi biztonságot és felkészültséget jelképezi az ipari környezetben.
Gazdaság

Elképesztő áremelésben a hazai ipari termelők: mindenki megérzi, mennyire elszálltak a költségek

Pénzcentrum
2025. október 31. 11:28

2025 szeptemberében az ipari termelői árak éves összevetésben 2,4%-kal emelkedtek, főként az exportárak növekedése miatt – közölte a KSH. Havi szinten azonban enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.

2025 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál - közölte a KSH. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3%-kal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3%-kal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal mérséklődtek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025. szeptemberben a 2024. szeptemberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,5%-kal nőttek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2%-kal magasabbak, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4%-kal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,1%-kal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,9%-kal csökkentek, a beruházási javakat gyártókban 2,4, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,1%-kal emelkedtek az árak. Az ipari exportértékesítési árak 3,3%-kal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,3, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 5,4%-kal növekedtek az árak.

2025. január–szeptemberben a 2024. január–szeptemberihez képest a belföldi értékesítés árai 3,4, az exportértékesítéséi 7,2%-kal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,0%-kal emelkedtek.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 

 
Címlapkép: Getty Images
#árak #ksh #drágulás #áremelés #gazdaság #export #ipar #feldolgozóipar #élelmiszeripar #energiaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:26
12:14
12:10
12:01
11:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 30. 16:47
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. október 31. 11:20
Felvásárolja a kormányközeli Index tulajdonosa a Blikk kiadóját, a Ringier Hungary-t
A Mészáros Lőrinc-közeli Indamedia bekebelezi az egyik legnagyobb bulvárlap, a Blikk, a Glamour és a...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
ChikansPlanet  |  2025. október 31. 09:31
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 31. 07:45
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
3 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
3
1 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
4
6 napja
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
1 napja
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 12:14
Zsákbamacska-dobozokat árult a Lidl: rengeteg vásárló járhat jó ezekkel
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 12:10
Kereskedelmi Szövetség: Az árrésstop rossz, mindenkinek veszteséget okoz!
Agrárszektor  |  2025. október 31. 11:28
Lecsapott a NAV - sokkoló, amit ezen a kisteherautón találtak