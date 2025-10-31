Elképesztő áremelésben a hazai ipari termelők: mindenki megérzi, mennyire elszálltak a költségek

2025 szeptemberében az ipari termelői árak éves összevetésben 2,4%-kal emelkedtek, főként az exportárak növekedése miatt – közölte a KSH. Havi szinten azonban enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.

2025 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál - közölte a KSH. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3%-kal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3%-kal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal mérséklődtek.

2025. szeptemberben a 2024. szeptemberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,5%-kal nőttek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2%-kal magasabbak, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4%-kal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,1%-kal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,9%-kal csökkentek, a beruházási javakat gyártókban 2,4, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,1%-kal emelkedtek az árak. Az ipari exportértékesítési árak 3,3%-kal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,3, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 5,4%-kal növekedtek az árak.

2025. január–szeptemberben a 2024. január–szeptemberihez képest a belföldi értékesítés árai 3,4, az exportértékesítéséi 7,2%-kal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,0%-kal emelkedtek.

