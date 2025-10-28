2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európa legnagyobb gyógyfürdője, a Széchenyi Gyógyfürdő a 19. század végéről származik.
Gazdaság

Ez sem lesz kész egyhamar: keresztbe tettek az ikonikus budapesti látványosság felújításának

Pénzcentrum
2025. október 28. 09:29

Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, miután a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke módosító indítvánnyal akadályozta meg a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét - írta meg a Népszava.

A Gellért fürdő októberi bezárása, a 2002 óta zárva tartó Rác fürdő és a kritikus állapotban lévő Széchenyi fürdő termál részlegének rekonstrukciója sürgető feladattá vált. A fővárosi fürdőket üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) 60 millió euró (23,34 milliárd forint) keretösszegű hitel felvételét kezdeményezte a felújítások finanszírozására, mivel sem a társaságnak, sem a fővárosnak nincs erre elegendő forrása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Borosné Szűts Ildikó, a BGYH Zrt. vezérigazgatója szerint az euró alapú hitel nem jelentene jelentős kockázatot a főváros számára, hozzátéve, hogy a bevételek 23 százaléka eleve euróban keletkezik, és a 2026-27-es szűkebb évek után jelentős bevételnövekedés várható. A vezérigazgató szerint a tulajdonos főváros felé történő osztalékfizetése sem kerülne veszélybe, mivel az adósságszolgálati mutató egyik évben sem csúszna a bankok által elvárt szint alá.

A hitelfelvétel egyetlen kockázataként a 2 millió forintos szerződéskötési díjat nevezte meg, amelyet a hitelező bankok – az OTP és a K&H – akkor sem térítenek vissza, ha a kormány nem hagyja jóvá a tranzakciót, ami önkormányzati cégek esetében kötelező eljárási elem.

Kapcsolódó cikkeink:

Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke azonban módosító indítvánnyal akadályozta meg az előterjesztést. Javaslatában arra kéri fel a főpolgármestert, "hogy az előterjesztést oly módon dolgozza át, hogy mindhárom beruházás esetén pontos üzleti terv mutassa be az egyes beruházások és a hitelfelvétel várható piaci megtérülését, illetve az előterjesztés adjon választ a Rác Hotel várható jövőjére is."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A módosító indítvány elfogadása után már nem szavaztak az eredeti előterjesztésről. Vitézy mellett a Tisza Párt és a Kutyapárt képviselői szavaztak a módosítás mellett, míg a Fidesz, a DK és a Párbeszéd képviselői támogatták volna az eredeti javaslatot. Bár a Fővárosi Közgyűlés még tárgyalhatja az előterjesztést, a bizottsági elutasítás után csekély az esély annak elfogadására, így a fürdőfelújítások és a bezárt létesítmények újranyitása bizonytalan időre tolódhat.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #önkormányzat #felújítás #Budapest #fürdő #beruházás #gazdaság #hitelfelvétel #finanszírozás #fürdők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:15
10:01
09:45
09:35
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 27. 17:02
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Bankmonitor  |  2025. október 28. 09:09
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfede...
Holdblog  |  2025. október 28. 08:53
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelens...
MNB Intézet  |  2025. október 27. 15:28
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitts Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure...
MEDIA1  |  2025. október 27. 12:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával
Újságírás-Etika Kelet-Európában címmel jelent meg néhány nappal ezelőtt médiaparterünk, a Médiakutat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
2025. október 27.
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
2 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
4
7 napja
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
5
3 napja
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 10:01
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 09:07
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
Agrárszektor  |  2025. október 28. 10:31
Ha ilyet találsz, haza ne vidd: bírságot is fizethetsz miatta