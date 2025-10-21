2025. október 21. kedd Orsolya
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Gyengült a forint kedd reggelre: ennyiért vehetsz most egy eurót

Pénzcentrum
2025. október 21. 07:15

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,17 forinton állt, magasabban a hétfő esti 388,62 forintnál. A dollár jegyzése 333,43 forintról 334,37 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 421,10 forintról 421,79 forintra nőtt.

Az euró 1,1635 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1655 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
