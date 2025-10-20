A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
Forint hullámvasútja: az euró és a dollár árfolyama is meglepetést okozott!
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
Az euró árfolyama reggel 389,11 forinton állt, majd napközben 388,32 és 389,88 forint között mozgott, végül 388,62 forinton zárt 18 órakor.
A svájci frank jegyzése enyhén csökkent, reggel 421,35 forint volt, este 421,01 forinton állt. Ezzel szemben a dollár erősödött: reggel 333,75 forintot ért, míg 18 órára 334,28 forintra emelkedett.
Az euró dollárral szembeni árfolyama a reggeli 1,1675-ről 1,1658-ra változott.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Az amerikai elnök szerint Kolumbia nem harcol a kábítószerek ellen, hanem maga állítja elő azokat.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem változtat a 6,5%-os alapkamaton a keddi kamatdöntő ülésen, annak ellenére sem, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést sürgetett.
Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
