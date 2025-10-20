Forint hullámvasútja: az euró és a dollár árfolyama is meglepetést okozott!

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.

Az euró árfolyama reggel 389,11 forinton állt, majd napközben 388,32 és 389,88 forint között mozgott, végül 388,62 forinton zárt 18 órakor.

A svájci frank jegyzése enyhén csökkent, reggel 421,35 forint volt, este 421,01 forinton állt. Ezzel szemben a dollár erősödött: reggel 333,75 forintot ért, míg 18 órára 334,28 forintra emelkedett.

Az euró dollárral szembeni árfolyama a reggeli 1,1675-ről 1,1658-ra változott.

