Gazdaság

Szárnyal a BUX: simán lekörözte az európai indexeket

Pénzcentrum
2025. október 10. 18:14

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: pluszban zárta a hét utolsó kereskedési napját a magyar tőzsde, az elmúlt időszak alulteljesítése után a BUX emelkedése meghaladta a főbb európai részvényindexét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Árfolyammozgató hatású vállalati hírek nem érkeztek. A vezető részvények közül leginkább a Richter és a Magyar Telekom erősödött, a Richter folytatta az emelkedést, a Magyar Telekom pedig a csütörtöki csökkenés után visszapattant és elérte az 1800 forintos szintet - jelezte.

A Mol 16 forinttal, 0,58 százalékkal 2770 forintra erősödött, 783,4 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 110 forinttal, 0,37 százalékkal 29 560 forintra csökkent, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,58 százalékkal 1800 forintra nőtt, forgalma 2,6 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,83 százalékkal 10 600 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,8 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9563,48 ponton zárt pénteken, ez 28,35 pontos, 0,3 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
