Megtorpant a BUX – egyetlen magyar részvény mentette a napot a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön. A forgalom viszonylag visszafogott, 10,3 milliárd forint volt.

A nemzetközi tőzsdékhez hasonlóan negatív hangulat uralkodott, az elmúlt napok emelkedése után profitrealizálás indult – mondta Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője. A vezető papírok közül csak a Richter tudott emelkedni.

A Mol 10 forinttal, 0,36 százalékkal 2754 forintra gyengült, 740,8 millió forintos forgalomban.

10 forinttal, 0,36 százalékkal 2754 forintra gyengült, 740,8 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,1 százalékkal 29 670 forintra esett, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

ára 330 forinttal, 1,1 százalékkal 29 670 forintra esett, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,56 százalékkal 1772 forintra csökkent, forgalma 1,0 milliárd forint volt.

árfolyama 28 forinttal, 1,56 százalékkal 1772 forintra csökkent, forgalma 1,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,17 százalékkal 10 410 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9535,13 ponton zárt csütörtökön, ez 21,57 pontos, 0,23 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.