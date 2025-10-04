Vadonatúj érmét vezettek be Magyarországon: ennyit fog érni

A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az Állatok Világnapján, 2025. október 4-én.

2004-ben az őshonos nyolc hazai kutyafajtát, köztük a kuvaszt, nemzeti kinccsé nyilvánította a Magyar Országgyűlés, 2017-ben pedig a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerültek. A sorozat eddig megjelent elemei: magyar vizsla, komondor, magyar agár, mudi és az erdélyi kopó.

Az őshonos kutyafajta jellegzetességeit megörökítő emlékérme a 2019-ben indult magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat hatodik tagjaként jelenik meg.

A 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét Tóth Zoltán ötvös iparművész tervezte. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő.