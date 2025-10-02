2025. október 2. csütörtök Petra
Gazdaság

Álmosan indul neki a csütörtöknek a forint: alig változott az árfolyam

MTI
2025. október 2. 08:15

Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 389,25 forinton jegyezték az előző délután hat órai 388,96 forinttal szemben. A dollár jegyzése 331,68 forinton áll 331,94 forint után, a svájci frank pedig 416,32 forinton 415,60 után.

A hétfői, 40. heti kezdéshez képest a forint erősödött, 0,4 százalékkal az euróval, 0,7 százalékkal a dollárral és 0,5 százalékkal a svájci frankkal szemben. A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél, 5,4 százalékkal az euró, 16,6 százalékkal a dollár és 5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
