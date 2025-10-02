A Pénzcentrum 2025. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Álmosan indul neki a csütörtöknek a forint: alig változott az árfolyam
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 389,25 forinton jegyezték az előző délután hat órai 388,96 forinttal szemben. A dollár jegyzése 331,68 forinton áll 331,94 forint után, a svájci frank pedig 416,32 forinton 415,60 után.
A hétfői, 40. heti kezdéshez képest a forint erősödött, 0,4 százalékkal az euróval, 0,7 százalékkal a dollárral és 0,5 százalékkal a svájci frankkal szemben. A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél, 5,4 százalékkal az euró, 16,6 százalékkal a dollár és 5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
Alig indult el az OSP, itt az újabb otthonteremtési támogatás: 1 milliót kaphatnak 2026-tól kiválasztottak
A kormány január 1-jétől várhatóan új lakhatási programot fog indítani a közszolgálatban dolgozók támogatására.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
