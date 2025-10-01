Meglepő ország van felemelkedőben: Kínát és Oroszországot is lehagyták, mi lehet a titkuk?

Kazahsztán megelőzte Oroszországot és Kínát az egy főre jutó GDP tekintetében a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb adatai szerint. A közép-ázsiai ország gazdasági kilátásai pozitívak, amit az olajtermelés, a szolgáltatások és az infrastruktúra fejlődése hajt - írja az Euractiv.

Az IMF adatai alapján Kazahsztán 14 770 dolláros egy főre jutó GDP-je meghaladja Oroszország 14 260 dolláros, Türkmenisztán 13 340 dolláros, valamint Kína 13 690 dolláros értékét. Ezzel a közép-ázsiai ország a posztszovjet térség leggazdagabb államává vált.

A régió többi országa jelentősen lemarad: Grúzia, Örményország és Moldova 8 000-9 500 dollár közötti értékekkel rendelkezik, míg Kirgizisztán és Tádzsikisztán egy főre jutó GDP-je 3 000, illetve 1 500 dollár alatt marad.

Az év elején az IMF és más nemzetközi pénzügyi intézmények mérsékelt vagy erős GDP-növekedést jósoltak Kazahsztánnak, bár felhívták a figyelmet a globális gazdasági változások, regionális konfliktusok és nyersanyagár-ingadozások kockázataira is.

Kazahsztán idén jelentős beruházásokat hajt végre a közlekedés, logisztika, kommunikáció, kohászat és vegyipar területén. Oljas Bektenov miniszterelnök júliusban arról tájékoztatta Kaszim-Zsomart Tokajev elnököt, hogy az ország 45 nagy ipari projektet valósít meg több mint 4,4 milliárd dollár értékben, amelyek várhatóan mintegy 20 000 új munkahelyet teremtenek.

A 2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat. A mezőgazdaság 3,7 százalékkal bővült, míg a közlekedés és logisztika több mint 22 százalékos növekedést ért el. A kereskedelem, amely a GDP közel ötödét teszi ki, 8,6 százalékkal nőtt.

Az építőipar is lendületben maradt, közel 9,4 millió négyzetméter lakás készült el, ami 5,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A kormányzati tisztviselők sürgetik a regionális projektek gyorsabb előrehaladását a nemzeti célok elérése érdekében.

Kazahsztán sikerének hátterében jelentős olaj-, gáz-, urán- és ásványkincs-tartalékai állnak, amelyek továbbra is az export alapját képezik. Emellett az ország diverzifikálja gazdaságát a magasabb hozzáadott értékű termékeket előállító iparágak fejlesztésével.

A kormányzati reformok, a külföldi befektetések és az infrastrukturális projektek tovább modernizálták a gazdaságot. Az oktatásba, egészségügybe és szociális szolgáltatásokba történő beruházások javították az életszínvonalat és erősítették a belső piacot.

Az ország Európa és Ázsia közötti elhelyezkedése fontos kereskedelmi csomóponttá tette. A stabil makrogazdasági politika, a kiegyensúlyozott infláció, az ellenálló valuta és a kiegyensúlyozott költségvetés szintén hozzájárult a fenntartható növekedéshez.