Lebukott a kormány: brutális adóemelésre készülnek

A brit kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest - írja a Telegraph.

A brit lap szerint a Munkáspárti kormány által közzétett adatok szerint az önkormányzatok várhatóan a törvényileg megengedett maximális mértékben emelik majd az adókat, ami további pénzügyi terhet ró a lakosságra.

Júniusban a kormány azt állította, hogy a helyi önkormányzatok költségvetési kerete 2,6 százalékkal nő reálértéken a jelenlegi parlamenti ciklus végéig, de nem részletezték, hogy ennek mekkora része származik majd adóemelésekből.

A konzervatívok információszabadság-kérelmére adott válaszból most kiderült, hogy

a kormány 9,4 milliárd fontos adóemelésre számít 2029 áprilisáig.

Ez azt jelenti, hogy a korábban bejelentett önkormányzati költségvetési keret kétharmada valójában az adófizetők terheinek növeléséből származik. A jelenlegi szabályok szerint az önkormányzatok évente 5 százalékkal emelhetik az adókat, még akkor is, ha az infláció és a bérnövekedés ennél alacsonyabb. A legfrissebb statisztikák szerint az infláció 3,8 százalék volt 2025 augusztusáig, ami azt jelenti, hogy az adók gyorsabban emelkednek majd, mint az egyéb költségek.

Korábban Angela Rayner volt lakásügyi miniszter hat önkormányzatnak engedélyezte, hogy még ennél is nagyobb mértékben emelje az adókat – az egyik helyhatóság 25 százalékos emelést kért.

A Lakásügyi, Közösségi és Önkormányzati Minisztérium (MHCLG) által készített hivatalos adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy minden önkormányzat a maximális mértékben emeli majd az adókat. Ez az angliai önkormányzati adóbevételeket a jelenlegi pénzügyi év 36,2 milliárd fontjáról 45,6 milliárd fontra növelné a parlamenti ciklus végére.

Sir James Cleverly, az árnyékkormány lakásügyi minisztere szerint a Munkáspártot "rajta kapták", hogy masszívan emelné a középosztály adóterheit, és attól tart, hogy ez csak a jéghegy csúcsa a családi otthonokat érintő növekvő adóterhek sorában.

Az MHCLG közleménye szerint az adatok az önkormányzatok rendelkezésére álló források becslését jelentik, nem pedig tényleges adóbevételeik előrejelzését, mivel az önkormányzatok szabadon határozhatják meg saját adószintjüket a helyi terület igényei és az adófizetőkre gyakorolt hatás függvényében.

A bő egy éve regnáló, Keir Starmer vezette munkáspárti kormányt számos kritika éri amiatt, mert a gondokkal küzdő brit költségvetést megszorításokkal, például adók emelésével és szociális juttatások megvágásával igyekszik megvalósítani.