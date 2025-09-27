Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Lebukott a kormány: brutális adóemelésre készülnek
A brit kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest - írja a Telegraph.
A brit lap szerint a Munkáspárti kormány által közzétett adatok szerint az önkormányzatok várhatóan a törvényileg megengedett maximális mértékben emelik majd az adókat, ami további pénzügyi terhet ró a lakosságra.
Júniusban a kormány azt állította, hogy a helyi önkormányzatok költségvetési kerete 2,6 százalékkal nő reálértéken a jelenlegi parlamenti ciklus végéig, de nem részletezték, hogy ennek mekkora része származik majd adóemelésekből.
A konzervatívok információszabadság-kérelmére adott válaszból most kiderült, hogy
a kormány 9,4 milliárd fontos adóemelésre számít 2029 áprilisáig.
Ez azt jelenti, hogy a korábban bejelentett önkormányzati költségvetési keret kétharmada valójában az adófizetők terheinek növeléséből származik. A jelenlegi szabályok szerint az önkormányzatok évente 5 százalékkal emelhetik az adókat, még akkor is, ha az infláció és a bérnövekedés ennél alacsonyabb. A legfrissebb statisztikák szerint az infláció 3,8 százalék volt 2025 augusztusáig, ami azt jelenti, hogy az adók gyorsabban emelkednek majd, mint az egyéb költségek.
Korábban Angela Rayner volt lakásügyi miniszter hat önkormányzatnak engedélyezte, hogy még ennél is nagyobb mértékben emelje az adókat – az egyik helyhatóság 25 százalékos emelést kért.
A Lakásügyi, Közösségi és Önkormányzati Minisztérium (MHCLG) által készített hivatalos adatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy minden önkormányzat a maximális mértékben emeli majd az adókat. Ez az angliai önkormányzati adóbevételeket a jelenlegi pénzügyi év 36,2 milliárd fontjáról 45,6 milliárd fontra növelné a parlamenti ciklus végére.
Sir James Cleverly, az árnyékkormány lakásügyi minisztere szerint a Munkáspártot "rajta kapták", hogy masszívan emelné a középosztály adóterheit, és attól tart, hogy ez csak a jéghegy csúcsa a családi otthonokat érintő növekvő adóterhek sorában.
Az MHCLG közleménye szerint az adatok az önkormányzatok rendelkezésére álló források becslését jelentik, nem pedig tényleges adóbevételeik előrejelzését, mivel az önkormányzatok szabadon határozhatják meg saját adószintjüket a helyi terület igényei és az adófizetőkre gyakorolt hatás függvényében.
A bő egy éve regnáló, Keir Starmer vezette munkáspárti kormányt számos kritika éri amiatt, mert a gondokkal küzdő brit költségvetést megszorításokkal, például adók emelésével és szociális juttatások megvágásával igyekszik megvalósítani.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
