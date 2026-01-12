2026. január 12. hétfő Ernő
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy fehér teherautó vezet az autópályán a vidéki tájban naplementekor.
Utazás

Komoly korlátozások jönnek az utakon az ónos eső miatt, a katasztrófavédelem közleményt adott ki

Pénzcentrum
2026. január 12. 20:13

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy a várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától előreláthatóan kedd kora reggelig.

A 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik nem közlekedhetnek az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán és az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedd hajnal 2 órától előreláthatóan kedd 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, és az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán sem közlekedhetnek az említett járművek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #autópálya #időjárás #közút #ónos eső #katasztrófavédelem #lezárás #korlátozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:13
20:04
19:42
19:31
19:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
3
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
4
2 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
5
6 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 20:04
Horror árak a magyarok kedvenc síparadicsomában: brutál pénz húznak ki a zsebünkből
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 18:58
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 12. 19:32
Magyarországon is hódít ez a szuperélelmiszer: ezt kell tudnod róla