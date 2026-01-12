Komoly korlátozások jönnek az utakon az ónos eső miatt, a katasztrófavédelem közleményt adott ki

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy a várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától előreláthatóan kedd kora reggelig.

A 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik nem közlekedhetnek az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán és az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig.

Kedd hajnal 2 órától előreláthatóan kedd 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, és az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán sem közlekedhetnek az említett járművek.