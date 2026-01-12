A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
Drágább euró, drágább dollár – megint gyengült a forint
Gyengült a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után. A dollár jegyzése 331,73 forintra ment fel 330,87 forintról, a svájci franké pedig 416,45 forintra emelkedett 414,64 forintról.
Még a reggeli jegyzések alapján a forint gyengébben kezdte a hetet az egy héttel ezelőtti hétfői állásnál: 0,8 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint a hétfő esti állás alapján az euróval szemben 0,7 százalékkal, a dollárral szemben 1,3 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,8 százalékkal gyengült.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében.
Úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetési hiány és az államadósság szintje az uniós átlaghoz közelít.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.