A Pénzcentrum 2025. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megtört a forint szárnyalása? Romlott a pénzünk értéke a mai napra
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csütörtök reggel hét órakor az eurót 391,49 forinton jegyezték, kissé magasabban az előző délután hat órai 391,10 forintos jegyzésnél. A dollár 333,07 forinton áll 333,03 forint után, a svájci frank pedig 419,10 forinton 418,87 után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,3 százalékkal áll gyengébben a 39. heti hétfői kezdésnél az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.
A szeptemberi kezdéshez képest a forint 1,3 százalékkal erősödött az euró, 1,9 százalékkal erősödött a dollár és 1,2 százalékkal erősödött a svájci frank ellenében.
A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél, 4,9 százalékkal az euróval, 16,2 százalékkal a dollárral és 4,3 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
Trump elzárná az orosz gázcsapot Magyarországon: keményen válaszolt az USA elnökének Szijjártó Péter
Donald Trump szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat.
Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Matolcsy volt alelnöke: Egyre extrémebb hülyeségek helyettesítik a gazdaságpolitikát, mihamarabb be kell vezetni az eurót!
Patai Mihály: A magyar gazdaság három súlyos problémával küzd, nincs hozzáférésünk az uniós forrásokhoz, tartósan magas a költségvetési hiány, és a gazdaságpolitika szembemegy az uniós...
Kedd reggelre ismét gyengült a magyar fizetőeszköz a nemzetközi devizapiacon.
Milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar kereskedő: ez volt a bűnük, minden vásárlónak tudnia kell róla
Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti.
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
