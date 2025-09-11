2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Közelkép a pénz bankjegyekről. Különböző pénznemek készpénz. Fókuszban az euró bankjegy. A dollár, az euró és a forint átváltási koncepciója. Euró-dollár árfolyam. Nemzetközi kereskedelem.
Gazdaság

Kicsit álmosan kezdi a csütörtököt a forint: ennyit változott az árfolyam este óta

MTI
2025. szeptember 11. 08:15

Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 393,14 forinton állt az előző délután hat órai 393,13 forint után. A dollár jegyzése 336,20 forintra ment fel 335,49 forintról, ami a forint 0,2 százalékos gyengülését jelenti. A svájci frank jegyzése pedig 420,77 forinton állt csütörtök reggel az előző délutáni 420,62 forint után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,9 százalékkal áll erősebben a szeptemberi kezdésnél az euróval és a dollárral szemben és 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
