2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
3d animáció a tőzsdei információkról,tőzsdei oszlopdiagram kereskedés,statisztikák, pénzügyi piaci adatok, elemzések és jelentések,interaktív brókerek pénzügyi kimutatások
Gazdaság

Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 21:18

A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt. A forgalom 14,9 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok közül egyedül a Magyar Telekom gyengült.

A pozitív befektetői hangulat az európai piacokon is érződött, így a BUX nagyrészt ledolgozta szerdai veszteségeit – mondta Czibere Ákos, az Equilor elemzője. A blue chipek közül az OTP és a Richter teljesített a legjobban, míg a kisebb cégek közül a 4iG részvénye szárnyalt: árfolyama 7 százalékkal ugrott 2610 forintra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol 0,35 százalékkal erősödött, 2908 forintra, az OTP 0,85 százalékkal 29 600 forintra, a Richter pedig 1,09 százalékkal 10 160 forintra drágult. A Magyar Telekom árfolyama viszont enyhén, 0,11 százalékkal csökkent 1868 forintra.

A kisebb és közepes részvényeket tömörítő BUMIX index is erősödött: 1,46 százalékos pluszban, 9515 ponton fejezte be a kereskedést.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:18
20:55
20:31
20:16
20:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 11. 16:53
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 11. 18:55
Visszaszólt a rendőrség az őt kritizáló kormányközeli médiaszövetségnek
A kötcsei hétvégi eseményeken a Magyar Nemzeti Médiaszövetség állítása szerint több újságírót is atr...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 11. 12:46
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni e...
Holdblog  |  2025. szeptember 11. 09:55
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arány...
iO Charts  |  2025. szeptember 10. 11:01
Az Burberry részvény elemzése (BRBY) - A lovag nem rohamoz
Az Burberry részvény (BRBY) alapadatai, áttekintés A Burberry Group plc (BRBY), a továbbiakban csak...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
A Netflix miatt drágulnak a lakbérek? Egy újabb ok, amiért nem találsz megfizethető lakhatást
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
2
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
3
1 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
4
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
5
1 hete
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati tőkebefektetés
Perspektivikus, de múltnélkülisége vagy egyéb más okból kockázatos cégbe történő befektetés, ahol a befektető résztulajdonossá válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 20:55
Friss! A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai csütörtökön
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 18:02
Kvíz: Megbízol a ChatGPT-ben? Ha te is hozzá fordulsz segítségért, válaszold meg kérdéseinket!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 20:06
Lehullt a lepel a tokaji borokról: erről mindenkinek tudnia kell