Felpattant a tőzsde: milliárdos forgalom és látványos emelkedések

A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt. A forgalom 14,9 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok közül egyedül a Magyar Telekom gyengült.

A pozitív befektetői hangulat az európai piacokon is érződött, így a BUX nagyrészt ledolgozta szerdai veszteségeit – mondta Czibere Ákos, az Equilor elemzője. A blue chipek közül az OTP és a Richter teljesített a legjobban, míg a kisebb cégek közül a 4iG részvénye szárnyalt: árfolyama 7 százalékkal ugrott 2610 forintra.

A Mol 0,35 százalékkal erősödött, 2908 forintra, az OTP 0,85 százalékkal 29 600 forintra, a Richter pedig 1,09 százalékkal 10 160 forintra drágult. A Magyar Telekom árfolyama viszont enyhén, 0,11 százalékkal csökkent 1868 forintra.

A kisebb és közepes részvényeket tömörítő BUMIX index is erősödött: 1,46 százalékos pluszban, 9515 ponton fejezte be a kereskedést.