Tőzsdei sokk Magyarországon: ilyen zuhanást ritkán látni, sokaknak fájni fog

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1120,67 pontos, 1,09 százalékos csökkenéssel 101 532,64 ponton zárt szerdán.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a lengyel területet érő dróntámadással magyarázta a visszaesést, az esemény miatt ugyanis nemcsak a varsói tőzsdén, kisebb-nagyobb mértékben a térség minden részvénypiacán láthatók a tőkekivonás jelei. A Mol valószínűleg azért kerülte el a gyengülést, mert a galgahévízi olajlelőhely bejelentése részben ellensúlyozza a kedvezőtlen hatásokat – tette hozzá Szemán Zoltán.

A Mol 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2898 forintra erősödött 696,2 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 340 forinttal, 1,15 százalékkal 29 350 forintra csökkent, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,86 százalékkal 1870 forintra nőtt, forgalma 633,5 millió forint volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Richter-papírok árfolyama 350 forinttal, 3,37 százalékkal 10 050 forintra esett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9377,95 ponton zárt szerdán, ez 91,53 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.