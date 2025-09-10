2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
Befektetési tőzsde Vállalkozó Üzleti ember megvitatása és elemzése grafikon tőzsdei kereskedés,részvény chart koncepció
Gazdaság

Tőzsdei sokk Magyarországon: ilyen zuhanást ritkán látni, sokaknak fájni fog

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 18:21

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1120,67 pontos, 1,09 százalékos csökkenéssel 101 532,64 ponton zárt szerdán.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a lengyel területet érő dróntámadással magyarázta a visszaesést, az esemény miatt ugyanis nemcsak a varsói tőzsdén, kisebb-nagyobb mértékben a térség minden részvénypiacán láthatók a tőkekivonás jelei. A Mol valószínűleg azért kerülte el a gyengülést, mert a galgahévízi olajlelőhely bejelentése részben ellensúlyozza a kedvezőtlen hatásokat – tette hozzá Szemán Zoltán.

A Mol 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2898 forintra erősödött 696,2 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 340 forinttal, 1,15 százalékkal 29 350 forintra csökkent, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,86 százalékkal 1870 forintra nőtt, forgalma 633,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 350 forinttal, 3,37 százalékkal 10 050 forintra esett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9377,95 ponton zárt szerdán, ez 91,53 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#otp #mol #magyar telekom #gazdaság #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #forintárfolyam #budapesti értéktőzsde

