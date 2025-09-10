Az OTP és más nagybankok az Alkotmánybírósághoz fordultak, mert szerintük a kamatstop indokolatlanul és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba.
Tőzsdei sokk Magyarországon: ilyen zuhanást ritkán látni, sokaknak fájni fog
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1120,67 pontos, 1,09 százalékos csökkenéssel 101 532,64 ponton zárt szerdán.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a lengyel területet érő dróntámadással magyarázta a visszaesést, az esemény miatt ugyanis nemcsak a varsói tőzsdén, kisebb-nagyobb mértékben a térség minden részvénypiacán láthatók a tőkekivonás jelei. A Mol valószínűleg azért kerülte el a gyengülést, mert a galgahévízi olajlelőhely bejelentése részben ellensúlyozza a kedvezőtlen hatásokat – tette hozzá Szemán Zoltán.
A Mol 8 forinttal, 0,28 százalékkal 2898 forintra erősödött 696,2 millió forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 340 forinttal, 1,15 százalékkal 29 350 forintra csökkent, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,86 százalékkal 1870 forintra nőtt, forgalma 633,5 millió forint volt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Richter-papírok árfolyama 350 forinttal, 3,37 százalékkal 10 050 forintra esett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9377,95 ponton zárt szerdán, ez 91,53 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint árfolyama kedden nem változott az euróval és a svájci frankkal szemben, gyengült kissé a dollár ellenében a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi...
Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.