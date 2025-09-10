2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az autósok a MOL benzinkúton tankolják fel autóikat. A MOL Magyarország és Közép-Európa legnagyobb kőolaj- és földgáztermelője és kiskereskedője.
Gazdaság

Óriási bejelentés: új kőolajlelőhelyre bukkant a Mol és a O&GD

MTI
2025. szeptember 10. 10:31

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel - jelentette be szerdai közleményében az olajipari társaság.

A "Mogyoród" elnevezésű koncessziós területhez tartozó Galgahévízen május végén kezdtek a partnerek a Galgahévíz-4 kút fúrásába, amely 37 nap alatt érte el a tervezett 2400 méteres mélységet. A sikeres teszteket követően termelésbe állították a kutat, amely körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes. Az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen. A fúrást a Mol leányvállalata, a Rotary Zrt. végezte az R-69 fúrótoronnyal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közlemény idézte Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki kijelentette, hogy az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást - mondta.

Kapcsolódó cikkeink:

A közlemény kitér arra is, hogy az O&GD-vel közös találat mellett a Mol számos helyen fedezett fel szénhidrogént a közelmúltban: 2022 novemberében a Vecsés-2, 2024 májusában a Vecsés-1, 2024 novemberében a Vecsés-3 fúrás is sikeresnek bizonyult. 2025 márciusában a Dunántúlon, Somogysámson határában talált kőolajat a Mol. Emellett a 2019-ben indított "sekélygáz" program keretében 25 sikeres fúrást hajtott végre.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj és földgázkúton termel. 2024-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (csaknem 600 ezer tonna) és a földgáz közel 80 százalékát (közel 1,5 milliárd köbméter) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, jelenleg a teljes termelés 39 százalékát adja. A Galgahévíz-4 kút a Mol magyarországi kőolajtermeléséhez mintegy 4 százalékkal járul hozzá - közölte a társaság.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #mol #gazdaság #szén #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
11:17
11:02
10:45
10:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 9. 16:50
Szorult helyzetben Macron: ezt már az EU-ban sem nézik jó szemmel  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
iO Charts  |  2025. szeptember 10. 11:01
Az Burberry részvény elemzése (BRBY) - A lovag nem rohamoz
Az Burberry részvény (BRBY) alapadatai, áttekintés A Burberry Group plc (BRBY), a továbbiakban csak...
MEDIA1  |  2025. szeptember 10. 09:28
Pert bukott a Népszabadság bezárását intéző Heinrich Pecina
Az osztrák üzletember hazájában sem makulátlan a hírneve.
Holdblog  |  2025. szeptember 9. 09:53
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 9. 09:40
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez h...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
2
7 napja
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
3
2 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
4
1 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
5
1 hete
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:03
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 08:11
Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 10:32
Aranyat érő gyümölcs hódíthat a hazai kertekben: egyre többen ültethetik