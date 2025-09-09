2025. szeptember 9. kedd Ádám
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama: így alakult a nap a devizapiacon

MTI
2025. szeptember 9. 19:11

A forint árfolyama kedden nem változott az euróval és a svájci frankkal szemben, gyengült kissé a dollár ellenében a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót kedden délután hat órakor 393,26 forinton jegyezték a kora reggeli 393,18 forint után. A dollár jegyzése 335,47 forintra ment fel 333,95 forintról, a svájci franké pedig 421,45 forinton állt 421,52 forint után.

Az év eleje óta a forint 4,4 százalékkal erősödött az euróval, 15,6 százalékkal a dollárral, és 3,8 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
