Gazdaság

Hiába a hirtelen fellendülés: gyengült a forint jegyzése reggelre

MTI
2025. szeptember 4. 07:53

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 393,55 forinton állt, magasabban a szerda esti 393,39 forintnál. A dollár jegyzése 336,96 forintról 337,84 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 419,45 forintról 419,87 forintra nőtt.

Az euró jegyzése 1,1652 dollárra gyengült a szerda esti 1,1674 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
