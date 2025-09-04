2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Feltámadt a forint a reggeli mélypont után: erősödött az euróval szemben

MTI
2025. szeptember 4. 19:11

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,55 forintról 392,88 forintra csökkent 18 órakor, napközben 392,83 forint és 395,65 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,87 forintról 418,55 forintra csökkent, míg a dolláré 337,84 forintról 337,32 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1652 dollárról 1,1646 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
