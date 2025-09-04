Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Feltámadt a forint a reggeli mélypont után: erősödött az euróval szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,55 forintról 392,88 forintra csökkent 18 órakor, napközben 392,83 forint és 395,65 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,87 forintról 418,55 forintra csökkent, míg a dolláré 337,84 forintról 337,32 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1652 dollárról 1,1646 dollárra változott.
A fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése.
Az MNB elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében részletesen elemezte a hazai inflációs helyzetet.
A globális bizonytalanság, a bizalomvesztés és a beruházások elmaradása olyan környezetet teremt, amelyben nehéz elindítani a hosszú távon megtérülő zöld fejlesztéseket.
Nagy Márton az idei gazdasági növekedést mindössze 0,7 százalékra becsüli, a magyar költségvetési hiány akár a GDP 4,5 százalékára is emelkedhet.
A Goldman Sachs elemzése szerint az arany árfolyama jelentősen emelkedhet a következő években.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
