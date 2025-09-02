Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
Reggeli hidegzuhany: esésben a forint, drágább lett az euró, a dollár és a frank is
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Az euró árfolyama fél nyolckor 395,41 forint volt, ami enyhe emelkedést jelent a hétfő esti 395,09 forinthoz képest. A dollár jegyzése 338,16 forintra kúszott fel a korábbi 337,75-ről, míg a svájci frank szintén drágult: 421,97 forintot kellett érte fizetni a hétfő esti 421,30 után.
Az euró-dollár árfolyam közben kismértékben változott: 1,1697-ről 1,1692 dollárra mozdult el.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
