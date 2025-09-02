2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
26 °C Budapest
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Reggeli hidegzuhany: esésben a forint, drágább lett az euró, a dollár és a frank is

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 08:10

Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.

Az euró árfolyama fél nyolckor 395,41 forint volt, ami enyhe emelkedést jelent a hétfő esti 395,09 forinthoz képest. A dollár jegyzése 338,16 forintra kúszott fel a korábbi 337,75-ről, míg a svájci frank szintén drágult: 421,97 forintot kellett érte fizetni a hétfő esti 421,30 után.

Az euró-dollár árfolyam közben kismértékben változott: 1,1697-ről 1,1692 dollárra mozdult el.
Címlapkép: Getty Images
