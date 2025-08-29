Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
Ennyi volt, tényleg betiltják a gázkazánokat? Elindult a folyamat, ez sokaknak fog fájni
Az Európai Bizottság konzultációt indított az energiafogyasztás villamosítását és a fosszilis fűtés fokozatos kivezetését célzó intézkedésekről. A tervek szerint 2029-től már nem lehet majd gázkazánt vásárolni, az új épületek pedig 2028-tól zéró kibocsátásúak lesznek, írja a Portfolio.
Az Európai Bizottság két fontos kezdeményezés, az Elektrifikációs Akcióterv és a Fűtési és Hűtési Stratégia kapcsán nyilvános konzultációt indított. A cél az EU energiafogyasztásának gyorsabb, költséghatékony villamosítása, az ipari dekarbonizáció elősegítése, valamint az energiahálózatok, a távhő és a hulladékhő hatékonyabb kihasználása.
Bár az EU eddig nem vezetett be teljes tilalmat a gázfűtésre, a tervek szerint fokozatosan megszüntetik a fosszilis kazánok támogatását, és 2040-re teljesen kivezetik a fosszilis alapú fűtési rendszereket. Az új, önálló fosszilis kazánok támogatása 2025-től megszűnik, 2029-től pedig tilos lesz azok forgalmazása.
Az új épületeknek 2028-tól zéró kibocsátásúnak kell lenniük, a magánlakásoknál pedig 2030-tól válik kötelezővé ez a szabályozás.
A Bizottság szerint az intézkedések erősítik az uniós gazdaság versenyképességét, javítják az energiaellátás biztonságát, és hozzájárulnak a fenntarthatósági célok teljesítéséhez. Dan Jørgensen energiaügyi biztos hangsúlyozta, hogy a szén-dioxid-mentes gazdasághoz elengedhetetlen a tiszta, biztonságos villamos energia használata.
A konzultáció november 20-ig érhető el a Bizottság Have Your Say portálján, ahol az érintettek észrevételeiket és bizonyítékaikat nyújthatják be. A széleskörű visszajelzés elősegítheti, hogy az ipar, az épületszektor és a közlekedés hatékonyan válthasson át a fosszilis energiahordozókról a tiszta energiára.
