A Wall Street retteghet? Trump már a kriptópiacot veszi célba

A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen, amelynek keretében 105 millió dollár értékben vásárol CRO tokent.

A kedden bejelentett partnerség eredményeként létrejövő Trump Media CRO Strategy nevű cégben a Yorkville Advisors-hoz köthető vállalat is társalapítóként vesz részt. A Yorkville közlése szerint a vállalkozás várhatóan összesen 1 milliárd dollár értékű CRO tokent (a token piaci kapitalizációjának körülbelül 19%-át), 420 millió dollár készpénzt és egy 5 milliárd dolláros hitelkeretet fog kezelni - írja a Euronews.

Az együttműködés illeszkedik a kriptovaluta-piac legújabb trendjébe, amelyben különböző vállalatok - gyakran digitális eszközökhöz korábban nem kötődő cégek - üzleti stratégiájuk központi elemévé teszik a kriptovaluták vásárlását és tartását. A modell a MicroStrategy példáját követi, amely 2020-ban kezdett bitcoint vásárolni, és részvényárfolyama azóta jelentősen emelkedett.

Devin Nunes, a Trump Media elnök-vezérigazgatója közleményben hangsúlyozta, hogy különböző méretű és szektorú vállalatok stratégiai lépésként építenek digitális eszközökre alapozott tartalékokat, amelyek átfogó értékajánlatot képviselnek és még nagyobb hasznosságot ígérnek.

A Trump Media tervei között szerepel egy jutalmazási rendszer bevezetése a Truth Social platformon, amely a Crypto.com digitális pénztárca-infrastruktúráját használja majd. A bejelentés hatására a CRO árfolyama kedden délelőtt körülbelül 30%-kal, 21 centre emelkedett, bár ez még mindig jóval elmarad a 2021-ben elért közel 97 centes történelmi csúcstól.

A Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta kriptovaluta-barát szabályozásokat és törvényeket szorgalmaz, miközben a Trump család aktívan bővíti kriptovalutákhoz kapcsolódó üzleti tevékenységét. Ez a példa nélküli helyzet korrupciós vádakhoz vezetett a demokraták részéről, bár az elnök állítása szerint üzleti ügyeinek kezelését fiaira bízta.

A Trump Media korábban már bejelentette, hogy jelentős mennyiségű bitcoint kíván tartani, valamint öt népszerű kriptovaluta árfolyamához kötött tőzsdén kereskedett alapot (ETF) tervez létrehozni.

A Trump és fiai által tavaly elindított World Liberty Financial nevű kriptovaluta-vállalat jelentős támogatást kapott egy egyesült arab emírségekbeli befektetési alaptól és Justin Sun kínai származású kriptopiaci vállalkozótól. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) felfüggesztette a Sun ellen 2023-ban indított perét, amelyben piaci manipulációval és hírességek nem bejelentett promóciós kifizetéseivel vádolták.

Kedden a Canary Capital nevű cég is benyújtotta dokumentumait a SEC-hez, amelyben az elnök mémcoinját követő tőzsdén kereskedett alap értékesítését kezdeményezte.