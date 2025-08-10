2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Warsaw, Poland - March 18, 2022: Warsaw Spire office tower between Hub, Generation Park and Unit Spinnaker towers in Wola business district of city center
Gazdaság

Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 09:04

Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot. Ez a teljesítmény akár a G20 csoportba való belépés lehetőségét is felveti, ami történelmi jelentőségű lenne a kelet-közép-európai régió számára - írja a Portfolio.

A Nemzetközi Valutaalap előrejelzései szerint a lengyel gazdaság 2024-ben a 20. helyre lép elő a globális rangsorban, éves bruttó hazai terméke (GDP) megközelítheti az 1000 milliárd dollárt folyó áron számolva. Ezzel olyan jelentős gazdaságokat előz meg, mint Svájc, a chipgyártásban élen járó Tajvan, Szaúd-Arábia vagy a multinacionális vállalatok központjaként ismert Írország.

Lengyelország gazdasági felemelkedése nem előzmény nélküli: a 2000-es évek végén már megközelítette ezt a pozíciót, azonban a pénzügyi válság hatására visszaesett. Az elmúlt másfél évtizedben azonban az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaságává vált, és a szakértők szerint a növekedési kilátások középtávon is kedvezőek maradnak, még a gyorsan fejlődő kelet-közép-európai régión belül is.

A gazdasági teljesítmény alapján már évekkel ezelőtt felmerült Lengyelország potenciális G20-tagsága. A lengyel kormányzat hivatalos célkitűzése, hogy 2030-ig csatlakozzon ehhez a presztízses csoporthoz. A szakértők szerint az ország gazdasági mérete mellett növekvő katonai potenciálja is erősíti esélyeit.

A G20 jelenleg 19 országot és két csoportot (Európai Unió, Afrikai Unió) foglal magába. Lengyelország csatlakozása ellen szólhat, hogy a szervezet már most is EU-túlsúlyos: a közös képviseleten túl tagja a három legnagyobb uniós gazdaság (Németország, Franciaország, Olaszország), és Spanyolország megfigyelőként vesz részt a munkában. További ellenérv, hogy az ötödik legnagyobb uniós gazdaság, Hollandia sem tagja a csoportnak.

Ugyanakkor a lengyel tagság mellett szól, hogy a G20 jelenlegi tagjai között szerepel a gazdaságilag kisebb Argentína és Dél-Afrika is, miközben a lengyelnél nagyobb gazdaságok – Hollandia kivételével – szinte mind tagjai a szervezetnek. Lengyelország pozícióját erősíti továbbá, hogy az EU ötödik legnépesebb tagállama, és nagyhatalmi ambícióit jól mutatja, hogy egyike azon kevés országoknak, amelyek a GDP 5%-ára kívánják emelni hadiipari kiadásaikat, összhangban Donald Trump amerikai elnök elvárásaival.
Címlapkép: Getty Images
#unió #gazdaság #növekedés #lengyelország #gazdasági növekedés #gdp-növekedés #g20 országok

