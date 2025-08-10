A Pénzcentrum 2025. augusztus 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot. Ez a teljesítmény akár a G20 csoportba való belépés lehetőségét is felveti, ami történelmi jelentőségű lenne a kelet-közép-európai régió számára - írja a Portfolio.
A Nemzetközi Valutaalap előrejelzései szerint a lengyel gazdaság 2024-ben a 20. helyre lép elő a globális rangsorban, éves bruttó hazai terméke (GDP) megközelítheti az 1000 milliárd dollárt folyó áron számolva. Ezzel olyan jelentős gazdaságokat előz meg, mint Svájc, a chipgyártásban élen járó Tajvan, Szaúd-Arábia vagy a multinacionális vállalatok központjaként ismert Írország.
Lengyelország gazdasági felemelkedése nem előzmény nélküli: a 2000-es évek végén már megközelítette ezt a pozíciót, azonban a pénzügyi válság hatására visszaesett. Az elmúlt másfél évtizedben azonban az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaságává vált, és a szakértők szerint a növekedési kilátások középtávon is kedvezőek maradnak, még a gyorsan fejlődő kelet-közép-európai régión belül is.
A gazdasági teljesítmény alapján már évekkel ezelőtt felmerült Lengyelország potenciális G20-tagsága. A lengyel kormányzat hivatalos célkitűzése, hogy 2030-ig csatlakozzon ehhez a presztízses csoporthoz. A szakértők szerint az ország gazdasági mérete mellett növekvő katonai potenciálja is erősíti esélyeit.
A G20 jelenleg 19 országot és két csoportot (Európai Unió, Afrikai Unió) foglal magába. Lengyelország csatlakozása ellen szólhat, hogy a szervezet már most is EU-túlsúlyos: a közös képviseleten túl tagja a három legnagyobb uniós gazdaság (Németország, Franciaország, Olaszország), és Spanyolország megfigyelőként vesz részt a munkában. További ellenérv, hogy az ötödik legnagyobb uniós gazdaság, Hollandia sem tagja a csoportnak.
Ugyanakkor a lengyel tagság mellett szól, hogy a G20 jelenlegi tagjai között szerepel a gazdaságilag kisebb Argentína és Dél-Afrika is, miközben a lengyelnél nagyobb gazdaságok – Hollandia kivételével – szinte mind tagjai a szervezetnek. Lengyelország pozícióját erősíti továbbá, hogy az EU ötödik legnépesebb tagállama, és nagyhatalmi ambícióit jól mutatja, hogy egyike azon kevés országoknak, amelyek a GDP 5%-ára kívánják emelni hadiipari kiadásaikat, összhangban Donald Trump amerikai elnök elvárásaival.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Megmakacsolta magát a magyar fizetőeszköz: alig mozdult az árfolyam szerda reggelre.
A BUX 840,82 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel, 101 786,08 ponton, eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a kereskedést kedden.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Fájdalmas stagnálásban ragadhat a gazdaság: kongatják a vészharangot, ezt mindenki keményen meg fogja érezni
Az OECD figyelmeztet: a vállalati beruházások tartós visszaesése veszélyezteti a globális gazdasági növekedést.
