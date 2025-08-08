2025. augusztus 8. péntek László
Gazdaság
Gazdaság

Nem mozdult a forint tegnap óta: stabilan tartja magát az euróval szemben

MTI
2025. augusztus 8. 08:15

Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Reggel hétkor az eurót 396,78 forinton jegyezték a csütörtök késő délutáni 396,72 forint után, a dollár 340,34 forinton áll 340,83 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 421,87 forintra csökkent 422,15 forintról.

Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,4 százalékkal az euró, 1,0 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 3,6 százalékkal, a dollárral szemben 14,4 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal erősödött.

  
 
