Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Nem mozdult a forint tegnap óta: stabilan tartja magát az euróval szemben
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Reggel hétkor az eurót 396,78 forinton jegyezték a csütörtök késő délutáni 396,72 forint után, a dollár 340,34 forinton áll 340,83 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 421,87 forintra csökkent 422,15 forintról.
Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél, 0,4 százalékkal az euró, 1,0 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 3,6 százalékkal, a dollárral szemben 14,4 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 3,7 százalékkal erősödött.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Meteorológia: az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb volt a júliusi hónap Magyarországon.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Megmakacsolta magát a magyar fizetőeszköz: alig mozdult az árfolyam szerda reggelre.
A BUX 840,82 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel, 101 786,08 ponton, eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a kereskedést kedden.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Szokatlanul izgalmasnak ígérkezik a szerdai Kormányinfó, amelyet Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hirdetett meg augusztus 6-ára.
Fájdalmas stagnálásban ragadhat a gazdaság: kongatják a vészharangot, ezt mindenki keményen meg fogja érezni
Az OECD figyelmeztet: a vállalati beruházások tartós visszaesése veszélyezteti a globális gazdasági növekedést.
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
A BP bejelentette, hogy az évszázad legnagyobb olaj- és gázlelőhelyét fedezte fel Brazília partjainál.
Kiadta első féléves beszámolóját az OTP. Bencsik László vezérigazgató-helyettes ismertette a magyar bank eredményeit.
A magyar privátbanki szektor tovább erősödött: a kezelt vagyon átlépte a 12 ezermilliárd forintos határt,
