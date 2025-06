Megszületett az MNB friss kamatdöntése!

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot, ami már a kilencedik egymást követő változatlan kamatdöntést jelenti. A jegybank friss inflációs és növekedési előrejelzései azonban fontos információkat tartalmazhatnak a gazdaság kilátásairól.

A monetáris tanács keddi ülésén nem módosította a 6,5%-os irányadó rátát, ami összhangban volt az elemzői várakozásokkal. Ez immár a kilencedik alkalom, hogy a jegybank változatlanul hagyta az alapkamatot.

A döntés hátterében több tényező áll. Májusban az infláció enyhe emelkedést mutatott, és a kormányzati beavatkozások (árrésstop, árpolitikai egyeztetések) nélkül továbbra is 6% körül alakulna az éves áremelkedési ütem, ami az Európai Unión belül továbbra is dobogós helyet jelent. Az év eleji inflációs megugrás után az óvatos monetáris politikai megközelítés továbbra is indokoltnak tűnik - írja a Portfolio.

A jegybank 15 órakor közzétette friss inflációs és növekedési előrejelzéseit, amelyek előzetesen jelzik a csütörtökön megjelenő teljes Inflációs jelentés tartalmát. Különösen fontos, hogy mennyivel csökkenti a jegybank a márciusban kiadott, 1,9-2,9%-os sávban (2,4%-os középértékkel) meghatározott idei GDP-előrejelzését. A szakértők jelentős visszaesésre számítanak, a fő kérdés, hogy a középérték 1% alá süllyed-e.