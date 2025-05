Elképesztő árzuhanás jöhet a magyar benzinkutakon: rengeteg autós dörzsölheti a tenyerét

Az olajárak jelentős csökkenést mutatnak az OPEC+ termelésnövelési döntései nyomán, ami tartósan alacsony árszintet eredményezhet. A Brent típusú kőolaj jegyzése a hordónkénti 60 dolláros szint alá süllyedt, ami komoly következményekkel járhat az olajexportáló országok, különösen Oroszország számára, miközben a magyar autósok számára kedvező árhatásokat hoz - írja elemzésében a Portfolio.

A Brent típusú kőolaj ára hétfő reggelre több mint 4 százalékot zuhant, így a hordónkénti jegyzés 60 dollár alá került, ami utoljára április 9-én fordult elő. Az idei év eddigi mérlege közel 20 százalékos árcsökkenés. A hosszabb távú tendencia még aggasztóbb: 2024 márciusa óta egyértelmű csökkenő trend figyelhető meg, és a jelenlegi árszint utoljára 2021 januárjában volt tapasztalható.

Az áresés áprilisban gyorsult fel, amikor Donald Trump által kilátásba helyezett általános vámintézkedések felerősítették a globális recessziós félelmeket. A gazdasági lassulás általában az energiatermékek, köztük az olaj iránti kereslet visszaesésével jár.

A legutóbbi meredek árcsökkenés közvetlen kiváltó oka az OPEC+ olajkartell termelésnövelési döntése volt. A Szaúd-Arábia vezette nyolc termelő ország szombaton megállapodott, hogy júniusban napi 411 000 hordóval növelik a kitermelést. Ez a lépés a májusi, hasonló mértékű termelésnövelést követte, és jelentősen meghaladta a Goldman Sachs által előrejelzett napi 140 000 hordós emelést. Így az OPEC+ két hónap alatt több mint napi 800 000 hordónyi többletkínálatot juttat a piacra.

A termelésnövelés része annak a fokozatos kivezetési tervnek, amelyről Oroszország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Irak, Algéria, Kazahsztán és Omán állapodott meg a korábban bevezetett 2,2 millió hordó/napos termeléscsökkentés kapcsán. A kartell ármeghatározó szerepének csökkenése az egyik fő motiváció az intézkedés fokozatos kivezetése mögött, miközben az OPEC+ jelenleg összesen közel napi 5 millió hordóval fogja vissza a kitermelését.

Szaúd-Arábia emellett a kvótákat be nem tartó tagok megbüntetését is célozza. Bennfentes források szerint "a csoport várhatóan júniusban további napi 411 ezer hordós emelésről dönt júliusra vonatkozóan, a trend folytatódhat augusztusban, szeptemberben és októberben is."

Az olajárak tartós csökkenése különösen érzékenyen érintheti Oroszországot. A Reuters becslése szerint a CIF Med Ural ára tegnap reggel hordónként 55 dollár alá süllyedt, miközben az áprilisi orosz költségvetési átlagár 54,7 dollár/hordó volt.

Felmerül a kérdés, hogy miért dönt az OPEC ilyen agresszív termelésnövelés mellett, amikor az olajárak magasan tartása nyilvánvalóan érdeke lenne a tagországoknak. Egyes elemzések szerint Donald Trump "drill baby drill" politikája állhat a háttérben, amelynek célja, hogy az Egyesült Államokat a világ energiaexportőrévé tegye. E feltételezés szerint Trump két célt érhet el: egyrészt kizárhatja a világpiacról az orosz és az iráni fosszilis energiát, másrészt ellehetetlenítheti az orosz költségvetést, ami végül a háború lezárásához vezethet. Emellett növelheti a keresletet Európában az amerikai olaj és LNG iránt.

A hazai autósok számára kedvező fejlemény, hogy az olajár csökkenése azonnal megjelent az üzemanyagpiacon: a benzin esetében bruttó 7, a gázolaj esetében pedig bruttó 8 forinttal kerül keddtől kevesebbe a nagykereskedelmi ár, ami várhatóan a fogyasztói árakban is tükröződni fog.

A forint teljesítménye is hozzájárul a kedvező üzemanyagár-kilátásokhoz: a január közepi lokális csúcs óta közel 13 százalékot erősödött a hazai deviza a dollárral szemben, és az euróval szemben is markáns erősödés tapasztalható április közepe óta.

A devizaárfolyam azért fontos tényező, mert a finomított olajtermékek alapjául szolgáló Brent nyersolajat dollárban vásárolják a hazai nagykereskedők, és a magyarországi üzemanyag-ellátás mintegy 30 százalékát import fedezi, amelynek árára az európai, eurós termékjegyzések árai vannak hatással.