Bod Péter Ákos: Magyarországon már jó ideje nem több, hanem jobb munkahelyre lenne szükség!

A vártnál gyengébb első negyedéves GDP-adat rávilágít, hogy a magyar gazdaság növekedési potenciálja jelentősen csökkent, és a korábban beharangozott gazdasági fordulat elmaradt - írja véleménycikkében Bod Péter Ákos. A volt jegybankelnök szerint az újraiparosítási stratégia mellett a fenntartható növekedési ütem mindössze 1,5-2 százalék közé tehető, amit az idei év vélhetően el sem ér. Magyarországon már jó ideje nem több, hanem jobb munkahelyre lenne szükség – amely termelékenyebb, és kevésbé van kitéve konjunkturális ingadozásnak - tette hozzá.

A 2025 első negyedévéről közzétett előzetes GDP-adatok jelentősen elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A szakértők most lázasan vizsgálják, mely folyamatok tértek el a prognózisoktól, és milyen kormányzati intézkedések várhatók a helyzet kezelésére. Hamarosan kiderül, hogyan reagálnak a piacok a sokszor beígért gazdasági fellendülés újabb elmaradására - írja a Portfolio véleményrovatában megjelent cikkében Bod Péter Ákos.

A volt jegybankelnök megjegyezte, hogy a kormányzati kommunikáció kizárólag külső tényezőkre hárítja a felelősséget, miközben nem reflektál a hivatalos előirányzatoktól való jelentős eltérésre.

A szakmai körökben egyébként nyilvánvalónak számított, hogy a termelési tényezők (a munkaerőállomány mértéke és képzettsége, a termelőtőke állománya, az infrastruktúra állapota), valamint a hazai és külső keresleti viszonyok józan mérlegelése alapján kizárt a rendkívül dinamikus nekilódulás

- fogalmazott. Mint kifejtette, a jelenlegi gazdaságpolitika továbbra is a kudarcos iparpolitikai modell folytatását helyezi előtérbe például az új gyárépítési programmal, holott a meglévő kapacitások kihasználásával is problémák vannak.

Magyarországon már jó ideje nem több, hanem jobb munkahelyre lenne szükség – amely termelékenyebb, és kevésbé van kitéve konjunkturális ingadozásnak

- húzta alá Bod Péter Ákos. Tévútnak nevezte azt a stratégiát, amely jelentős költségvetési támogatással olyan ágazatokba vonz külföldi cégeket, amelyek magas energia- és vízigényűek, sok betanított munkást foglalkoztatnak, miközben viszonylag alacsony hazai hozzáadott értéket teremtenek.

Arról is beszélt, 2019 óta különösen alacsony információs értékűek a hivatalos dokumentumokban szereplő gazdasági előirányzatok. A GDP alakulását tekintve 2022-ben még csak egy százalékpont volt az eltérés (terv: 5,2%, tény: 4,3%), majd 2023-ban már drámai volt a különbség (terv: 4,1%, tény: -0,9%), ahogy 2024-ben is (terv: 4,0%, tény: 0,5%). Az idei évre vonatkozóan a politikusi nyilatkozatok eleinte 3-6% közötti "szárnyalást" és "fantasztikus évet" ígértek, majd 3,4%-os növekedéssel fogadták el a költségvetést. Később 2,5%-ra mérséklődött a miniszteri prognózis, majd érkezett a negatív előjelű első negyedév.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Minden gazdaságban előfordul egy gyenge negyedév, különféle okokból. Majd meglátjuk az első negyedév második becslését, a főbb komponensek alakulását, az esetleges adatrevíziókat, és akkor valamivel tisztább lesz a kép. De nem egyetlen negyedévvel van a gond. Gazdasági pályánk akkor is aggasztana, ha az euróövezet 0,4 százalékos adatát – ami évesítve 1,6 százalékos gazdasági növekedést vetít előre – Magyarország is hozta volna most

- mondta a volt jegybankelnök. Hozzátette: a Corvinus Egyetem gazdaságelemző munkacsoportja 1,7 százalékos GDP-alakulással számolt az idei évre, alap- (optimista) szcenárióként, lefelé mutató kockázatokkal. Más független elemzők, nemzetközi szervezetek a tavaly évvégi, idei évkezdeti előrejelzéseikben szintén másfél és két százalék közé tették a 2025-öt GDP-indexet; most lefelé korrigálnak.

Ám még a másfél százalékos növekedés bekövetkezése sem cáfolja azt az értékelést, hogy évek óta lényegében helyben jár a magyar gazdaság

- fogalmazott, majd később hozzátette: két esztendő alatt sem a gazdasági szerkezetben, sem a versenyképességben nem mutatkozott érdemi haladás, amint azt elemzések, nemzetközi összehasonlítások sora taglalta.